Τσίπρας: Τα πρώτα μηνύματα της «Ιθάκης» – Το βιβλίο ως «ταξίδι» προς την κοινωνία

Στο βιβλίο του, την κυκλοφορία και την παρουσίασή του δηλαδή, επικεντρώνει από εδώ και πέρα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως δείχνει και η πρώτη προδημοσίευση χθες από τον πρόλογο, όπου εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έγραψε την «Ιθάκη». Μια μέρα νωρίτερα, δόθηκε στη δημοσιότητα και το εξώφυλλο του βιβλίου.

Με την κυκλοφορία του βιβλίου και τα μηνύματα που θα στέλνει μέσω αυτού προς πάσα κατεύθυνση, ο Αλέξης Τσίπρας κλιμακώνει τη διαδικασία του rebranding και ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, την «κάθοδο στην κοινωνία», μέσω των παρουσιάσεων. Διαδικασία μέσω της οποίας, όπως λέγεται, περισσότερο θα ακούσει τους πολίτες και θα απαντήσει στα ερωτήματά τους. Και η οποία φαίνεται πως θα αποτελέσει και ένα είδος σφυγμομέτρησης σε σχέση με τις οριστικές του αποφάσεις για το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα ή όχι.

Σε ό,τι αφορά το πότε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο πηγές της Αμαλίας τοποθετούν την κυκλοφορία του στο 3ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ενώ αναμένουν την οριστικοποίηση της ημερομηνίας για να μπορούν να σχεδιάσουν και το πλάνο των παρουσιάσεων, αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – μένει να φανεί αν αυτές οι δύο εκδηλώσεις θα προλάβουν να γίνουν μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια και κάποιες εκδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας.

Του βιβλίου έχει προηγηθεί η παρουσίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και των 41 προσώπων που το απαρτίζουν. Και μπορεί οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να επιμένουν ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο σχετίζεται μόνο με το Ινστιτούτο και όχι με τα σενάρια περί κόμματος, εν τούτοις φαίνεται ότι αυτό θα αποτελέσει ένα εργαλείο για τη διαμόρφωση του προγράμματος διακυβέρνησης του νέου εγχειρήματος.

Άλλωστε και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου που έχουν ξεκινήσει να δίνουν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ παραπέμπουν ουσιαστικά σε αυτήν τη λογική. Χαρακτηριστικά, ο ιστορικός Χάρης Αθανασιάδης, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής προ ημερών, σε σχέση με τους σκοπούς του Επιστημονικού Συμβουλίου, είπε πως «εμείς είμαστε εδώ για να τραβήξουμε το κουπί, να κάνουμε συστηματικές επεξεργασίες» για την υποστήριξη «ενός σχεδίου διακυβέρνησης της χώρας». «Θέτουμε», τόνισε, «την επιστημονική μας γνώση και δεξιότητα στην υπηρεσία ενός σχεδίου που έχει έναν ορισμένο προσανατολισμό, αξιακό και πολιτικό. Η δουλειά η δική μας όμως δεν είναι η πολιτική αλλά το backstage. Αυτό που θα χρειαστεί η πολιτική ως επεξεργασίες για να είναι έτοιμη».

Τα μηνύματα του προλόγου

Κι ενώ ήδη πρόσωπα από το Επιστημονικό Συμβούλιο, προεξάρχοντος του καθηγητή Νίκου Μαραντζίδη, μιλούν ήδη για «κίνημα» (και όχι «κόμμα»), ο ίδιος, μέσα από την προδημοσίευση αποσπάσματος από τον πρόλογο του βιβλίου, προϊδεάζει σαφώς για το ότι «επιστρέφει».

– Καταρχάς, εξηγεί τις επιλογές που έκανε, και περιγράφει τον εαυτό του ως ένα πρόσωπο που ουδέποτε φοβήθηκε τις προκλήσεις και ουδέποτε «φυγομάχησε», αντιθέτως, υπηρέτησε την «αποστολή» για πολιτική αλλαγή και συλλογική αξιοπρέπεια. «Έθεσα τον εαυτό μου στην υπηρεσία της χώρας μου αλλά και στην υπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης» αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ επισημαίνει «μπορεί να έκανα λάθη, αλλά ποτέ δεν μου έλειψε το θάρρος».

– Επισημαίνει ότι το βιβλίο «δεν είναι μόνο μια κατάθεση εμπειριών» αλλά και «πρόταση» στο πλαίσιο της προσπάθειας να «μετατραπεί η γνώση που αποκτήθηκε μέσα στη φωτιά της κρίσης σε σκέψη, σε σχέδιο, σε όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Μια Ελλάδα που δεν θα πορεύεται φοβισμένη ή παραιτημένη, αλλά θα τολμά να στοχάζεται, να διεκδικεί, να αλλάζει».

– Διαμηνύει ότι «αυτό το αύριο της πατρίδας μας, αλλά και των συλλογικών μας αγώνων για μια δίκαιη κοινωνία, δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητί».

Εν τω μεταξύ, ήδη από τον πρόλογο στέλνει μηνύματα στους εξ αριστερών επικριτές του: «η προσπάθεια για την κοινωνική αλλαγή δεν είναι θεωρία, ούτε ουτοπία, αλλά πράξη καθημερινών μικρών ή μεγαλύτερων ρήξεων και προωθητικών συμβιβασμών. Και η διακυβέρνηση δεν είναι δουλειά του “ταξικού εχθρού”, ούτε σημαίνει εγκατάλειψη των ιδεών, αλλά πάλη για την υλοποίησή τους μέσα στις αντιξοότητες της πραγματικότητας».

Σε αναδιάταξη ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ»

Στο μεταξύ, ήδη οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού έχουν βάλει τον «όλο» ΣΥΡΙΖΑ (τα κομμάτια του παραδοσιακού ΣΥΡΙΖΑ) σε μια τροχιά αναδιάταξης.

Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος να τελεί σε αναμονή των κινήσεων Τσίπρα, ενόσω ο Σωκράτης Φάμελλος με τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες του προσπαθεί να μεταδώσει το μήνυμα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ» και είναι σημαντικός για την κοινωνία. Σύμφωνα με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη δράση του ενώ επιδιώκει τη σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα στο μέλλον.

Στη Νέα Αριστερά, με παγιωμένη τη δημοσκοπική εικόνα ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, οι διαχωριστικές γραμμές που καταγράφηκαν τον προηγούμενο καιρό πάνω στη βάση των συμμαχιών παραμένουν. Μόνο που πλέον το τμήμα του κόμματος που επιθυμεί τις συμμαχίες με κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ (δηλαδή η ηγετική ομάδα που πλειοψηφεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα αλλά όχι στα εσωκομματικά όργανα), πλέον μάλλον προσανατολίζεται στο εγχείρημα Τσίπρα: με το ΠΑΣΟΚ ούτως ή άλλως δεν προχωράει, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι μάλλον θα «απορροφηθεί» σε μεγάλο βαθμό από το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο «διχασμός» αναμένεται να καταγραφεί και στην προσεχή συνεδρίαση της Κεντρικής της Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, εν όψει του προγραμματικού συνεδρίου που προτείνεται να γίνει τελικώς στις 22 Ιανουαρίου, και το οποίο αναμένεται να είναι συνέδριο «ξεκαθαρίσματος».

