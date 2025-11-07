Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

Την έντονη αντίδραση των αστυνομικών της Κρήτης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον απόηχο του πρόσφατου μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικές ενώσεις της Κρήτης, με ανακοίνωσή τους, καταγγέλλουν ότι επιχειρείται ενίσχυση των Υπηρεσιών του νησιού με διαδικασίες που παρακάμπτουν τον Κώδικα Μεταθέσεων και υπονομεύουν τη νομιμότητα, την αξιοκρατία και την επαγγελματική υπόσταση των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση των αστυνομικών της Κρήτης

«Ως εκπρόσωποι όλων των αστυνομικών της Κρήτης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου και η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας, αναφορικά με τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αποφάσεις που καταστρατηγούν τον νόμο, καταργούν την αξιοκρατία και προσβάλλουν το φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού.

Χαιρετίζουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και αυστηροποίησης των ποινών για την οπλοκατοχή, έστω και κατόπιν εορτής.

Όμως αρνούμαστε να αποδεχθούμε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η και πάλι κατόπιν εορτής “ενίσχυση” των Υπηρεσιών της Κρήτης, με διαδικασίες που παρακάμπτουν τον Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003) και αναιρούν ό,τι έχει απομείνει από τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο Σώμα.

Μεθοδεύεται η τοποθέτηση προσωπικού εκτός μοριοδότησης και πανελλαδικών εξετάσεων, την ώρα που εκατοντάδες μάχιμοι αστυνομικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια στο “Κράτος των Αθηνών”, μακριά από τις οικογένειές τους και χωρίς καμία ελπίδα μετακίνησης.

Αυτή η πολιτική επιλογή δεν είναι “ενίσχυση”, είναι προσβολή προς κάθε αστυνομικό που ιδρώνει τη στολή του και υπερασπίζεται καθημερινά το Σώμα με θυσίες.

Την ίδια στιγμή, δρομολογείται η πρόσληψη συνοριοφυλάκων για τα αεροδρόμια της Κρήτης, επίσης εκτός μεταθέσεων και διαδικασιών, χωρίς επαρκή εκπαίδευση και χωρίς προανακριτικά καθήκοντα. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Κρήτη είναι “σύνορο” και χρειάζεται συνοριοφύλακες στα αεροδρόμια, τότε ας αναγνωρίσει και στους αστυνομικούς της Κρήτης το επίδομα παραμεθορίου. Δεν μπορεί να είμαστε “σύνορα” μόνο όταν βολεύει.

Η Σχολή Αστυφυλάκων, ο θεσμός που επί δεκαετίες τροφοδοτεί την Ελληνική Αστυνομία με εκπαιδευμένα και ικανά στελέχη, υπονομεύεται συνειδητά. Αντί να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί, καταργείται στην πράξη, ανοίγοντας τον δρόμο σε ημιεκπαιδευμένους υπαλλήλους με τρίμηνα σεμινάρια, χωρίς βασική εκπαίδευση, χωρίς ανακριτική ικανότητα, χωρίς πραγματική γνώση του αντικειμένου και εκτός πανελλαδικών εξετάσεων.

Και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να αστυνομεύσουν την Κρήτη, μια από τις πιο απαιτητικές περιοχές της χώρας σε επίπεδο εγκληματικότητας και ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών.

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες;

Αρνούμαστε να δεχτούμε τον ευτελισμό του επαγγέλματός μας.

Αρνούμαστε να σιωπήσουμε όταν βλέπουμε συναδέλφους μας να οδηγούνται στην παραίτηση, σχολές να απαξιώνονται και θεσμούς να καταργούνται με πολιτικές αποφάσεις “εν μια νυκτί”.

Ζητούμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση όλων των τοπικών Βουλευτών και των Ομοσπονδιών μας, για:

Την άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας που παρακάμπτει τον Κώδικα Μεταθέσεων.

Την ουσιαστική ενίσχυση της Κρήτης με αστυνομικούς μέσω των προβλεπόμενων, νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών.

Την προστασία και αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών.

Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι χώρος πρόχειρων προσλήψεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων.

Οι αστυνομικοί της Κρήτης απαιτούν σεβασμό, ισονομία και δικαιοσύνη, τίποτα λιγότερο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

