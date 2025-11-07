search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 21:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2025 20:59

Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

07.11.2025 20:59
ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO

Την έντονη αντίδραση των αστυνομικών της Κρήτης προκάλεσαν οι εξαγγελίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στον απόηχο του πρόσφατου μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικές ενώσεις της Κρήτης, με ανακοίνωσή τους, καταγγέλλουν ότι επιχειρείται ενίσχυση των Υπηρεσιών του νησιού με διαδικασίες που παρακάμπτουν τον Κώδικα Μεταθέσεων και υπονομεύουν τη νομιμότητα, την αξιοκρατία και την επαγγελματική υπόσταση των αστυνομικών.

Η ανακοίνωση των αστυνομικών της Κρήτης

«Ως εκπρόσωποι όλων των αστυνομικών της Κρήτης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιθίου και η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας, αναφορικά με τις σημερινές εξαγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε αποφάσεις που καταστρατηγούν τον νόμο, καταργούν την αξιοκρατία και προσβάλλουν το φιλότιμο του Έλληνα αστυνομικού.

Χαιρετίζουμε κάθε ειλικρινή προσπάθεια ενίσχυσης της ασφάλειας και αυστηροποίησης των ποινών για την οπλοκατοχή, έστω και κατόπιν εορτής.

Όμως αρνούμαστε να αποδεχθούμε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται η και πάλι κατόπιν εορτής “ενίσχυση” των Υπηρεσιών της Κρήτης, με διαδικασίες που παρακάμπτουν τον Κώδικα Μεταθέσεων (Π.Δ. 100/2003) και αναιρούν ό,τι έχει απομείνει από τη νομιμότητα και τη διαφάνεια στο Σώμα.

Μεθοδεύεται η τοποθέτηση προσωπικού εκτός μοριοδότησης και πανελλαδικών εξετάσεων, την ώρα που εκατοντάδες μάχιμοι αστυνομικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για χρόνια στο “Κράτος των Αθηνών”, μακριά από τις οικογένειές τους και χωρίς καμία ελπίδα μετακίνησης.

Αυτή η πολιτική επιλογή δεν είναι “ενίσχυση”, είναι προσβολή προς κάθε αστυνομικό που ιδρώνει τη στολή του και υπερασπίζεται καθημερινά το Σώμα με θυσίες.

Την ίδια στιγμή, δρομολογείται η πρόσληψη συνοριοφυλάκων για τα αεροδρόμια της Κρήτης, επίσης εκτός μεταθέσεων και διαδικασιών, χωρίς επαρκή εκπαίδευση και χωρίς προανακριτικά καθήκοντα. Αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι η Κρήτη είναι “σύνορο” και χρειάζεται συνοριοφύλακες στα αεροδρόμια, τότε ας αναγνωρίσει και στους αστυνομικούς της Κρήτης το επίδομα παραμεθορίου. Δεν μπορεί να είμαστε “σύνορα” μόνο όταν βολεύει.

Η Σχολή Αστυφυλάκων, ο θεσμός που επί δεκαετίες τροφοδοτεί την Ελληνική Αστυνομία με εκπαιδευμένα και ικανά στελέχη, υπονομεύεται συνειδητά. Αντί να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί, καταργείται στην πράξη, ανοίγοντας τον δρόμο σε ημιεκπαιδευμένους υπαλλήλους με τρίμηνα σεμινάρια, χωρίς βασική εκπαίδευση, χωρίς ανακριτική ικανότητα, χωρίς πραγματική γνώση του αντικειμένου και εκτός πανελλαδικών εξετάσεων.

Και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να αστυνομεύσουν την Κρήτη, μια από τις πιο απαιτητικές περιοχές της χώρας σε επίπεδο εγκληματικότητας και ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών.

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες;

Αρνούμαστε να δεχτούμε τον ευτελισμό του επαγγέλματός μας.

Αρνούμαστε να σιωπήσουμε όταν βλέπουμε συναδέλφους μας να οδηγούνται στην παραίτηση, σχολές να απαξιώνονται και θεσμούς να καταργούνται με πολιτικές αποφάσεις “εν μια νυκτί”.

Ζητούμε την άμεση και ουσιαστική παρέμβαση όλων των τοπικών Βουλευτών και των Ομοσπονδιών μας, για:

  • Την άμεση ανάκληση κάθε διαδικασίας που παρακάμπτει τον Κώδικα Μεταθέσεων.
  • Την ουσιαστική ενίσχυση της Κρήτης με αστυνομικούς μέσω των προβλεπόμενων, νόμιμων και αξιοκρατικών διαδικασιών.
  • Την προστασία και αναβάθμιση των Αστυνομικών Σχολών.

Η Κρήτη δεν είναι πειραματόζωο.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι χώρος πρόχειρων προσλήψεων και πολιτικών εξυπηρετήσεων.

Οι αστυνομικοί της Κρήτης απαιτούν σεβασμό, ισονομία και δικαιοσύνη, τίποτα λιγότερο», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

Προφυλακιστέοι οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Μάριου στη Χαλκίδα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Βορίζια: Εξετάζεται εμπλοκή τρίτης οικογένειας στην κατασκευή της βόμβας – Κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε στο μακελειό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia-423424
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα για 5 συλληφθέντες – Ποιους βλέπει η αστυνομία πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Σπιθαμή προς σπιθαμή οι έρευνες για τα όπλα

ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

lyriki-skini
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

zaharova 6540- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρήγμα στη ρωσο-σερβική συμμαχία: Η Μόσχα ζητά εξηγήσεις από το Βελιγράδι για την πώληση όπλων στην Ουκρανία

xrimatistirio new
BUSINESS

Απέλπιδα προσπάθεια της Euronext να σώσει τη δημόσια πρόταση για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών  

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 21:25
vorizia-423424
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ημέρα απολογιών η Δευτέρα για 5 συλληφθέντες – Ποιους βλέπει η αστυνομία πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Σπιθαμή προς σπιθαμή οι έρευνες για τα όπλα

ASTYNOMIKOS_ETHNOSIMO
ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδρούν οι αστυνομικοί της Κρήτης στις εξαγγελίες Χρυσοχοΐδη: Δεν θα δεχθούμε καταστρατήγηση της αξιοκρατίας

lyriki-skini
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις μήνες φυλακή και 5.500 ευρώ πρόστιμο στον γνωστό τενόρο που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

1 / 3