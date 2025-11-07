Νέο κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που σκοπεύουν να ανακαινίσουν ή να επισκευάσουν τα σπίτια και τα επαγγελματικά τους ακίνητα τίθεται σε εφαρμογή από το 2026. Το μέτρο προβλέπει φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, με ανώτατο όφελος 3.200 ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες θα πληρωθούν ηλεκτρονικά και θα δηλωθούν κανονικά στην ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση, που υπογράφεται από τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Γιώργο Κώστηρα και Σταύρο Παπασταύρου, επιχειρεί να δώσει νέα πνοή σε μια αγορά που ταλανίζεται από την άνοδο του κόστους κατασκευής, τη στασιμότητα στις οικοδομές και τη συνεχιζόμενη αδυναμία των νοικοκυριών να χρηματοδοτήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φορο-κίνητρο «καρότο», το οποίο συνδέει τη φορολογική ελάφρυνση με τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Όσοι προχωρήσουν σε επιλέξιμες δαπάνες έως το τέλος του 2026 μπορούν να συμψηφίσουν το 20% του κόστους των εργασιών με τον φόρο εισοδήματος, ως έκπτωση που κατανέμεται σε πέντε χρόνια (2027–2031). Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε ακίνητα στην Ελλάδα και από επαγγελματίες με φορολογική έδρα στη χώρα, ώστε να αποφευχθούν τα γνωστά φαινόμενα «μαύρης» εργασίας. Παράλληλα, δεν γίνεται δεκτή καμία δαπάνη που έχει ήδη επιδοτηθεί μέσω προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να ληφθεί υπόψη για αγορά υλικών δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τρίτο του συνολικού κόστους των υπηρεσιών – ένας περιορισμός που αποσκοπεί στη στήριξη της μικρής εργολαβικής και τεχνικής δραστηριότητας.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται

Η απόφαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, ενεργειακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, αυτοματισμούς, επισκευές στεγών και τοιχοποιίας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ανανεώσεις ανελκυστήρων και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για δραστηριότητες που συνήθως μένουν εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά αποτελούν τον «καθημερινό πονοκέφαλο» των ιδιοκτητών, ειδικά στις παλαιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων.

Αν και το μέτρο μπορεί να αποφέρει ένα αξιοσημείωτο φορολογικό όφελος, η πραγματικότητα δείχνει πιο σύνθετη. Η εκρηκτική αύξηση των τιμών στα δομικά υλικά και το υψηλό κόστος εργασίας περιορίζουν το ποσοστό των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανακαίνιση. Για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και μια έκπτωση 3.200 ευρώ τον χρόνο δεν αρκεί για να καλύψει τις δαπάνες που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο έργο.

Από την άλλη, για τις μικρές τεχνικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου, το νέο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως «ανάσα», ενισχύοντας τη νόμιμη δραστηριότητα και περιορίζοντας τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη. Εφόσον, βεβαίως, η αγορά δεν «φουσκώσει» ξανά τις τιμές, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενους κύκλους επιδοτήσεων.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας, που παραμένει ενεργειακά σπάταλο και συχνά ακατάλληλο. Ωστόσο, χωρίς συνοδευτικές δράσεις –όπως προσιτή χρηματοδότηση ή στοχευμένα προγράμματα κοινωνικής στέγασης–, ο κίνδυνος είναι το μέτρο να ωφελήσει κυρίως όσους έχουν ήδη την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν.

Με άλλα λόγια, το φορολογικό μπόνους μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό σήμα για την αγορά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα των παλαιών, ενεργοβόρων και συχνά ακατοίκητων κτιρίων που «γεμίζουν» τις ελληνικές πόλεις.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ: «Στη δική σας θητεία χρεοκόπησαν» – «Πήγατε να περάσετε υπόγεια το σχέδιο συρρίκνωσης»

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και σε audiobook – Με την φωνή του ίδιου και του Αιμίλιου Χειλάκη