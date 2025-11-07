search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 06:42
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

07.11.2025 06:16

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

07.11.2025 06:16
akinita_golden_visa

Νέο κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που σκοπεύουν να ανακαινίσουν ή να επισκευάσουν τα σπίτια και τα επαγγελματικά τους ακίνητα τίθεται σε εφαρμογή από το 2026. Το μέτρο προβλέπει φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας, με ανώτατο όφελος 3.200 ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες θα πληρωθούν ηλεκτρονικά και θα δηλωθούν κανονικά στην ΑΑΔΕ.

Η ρύθμιση, που υπογράφεται από τους Κυριάκο Πιερρακάκη, Γιώργο Κώστηρα και Σταύρο Παπασταύρου, επιχειρεί να δώσει νέα πνοή σε μια αγορά που ταλανίζεται από την άνοδο του κόστους κατασκευής, τη στασιμότητα στις οικοδομές και τη συνεχιζόμενη αδυναμία των νοικοκυριών να χρηματοδοτήσουν ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φορο-κίνητρο «καρότο», το οποίο συνδέει τη φορολογική ελάφρυνση με τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Πώς λειτουργεί το μέτρο

Όσοι προχωρήσουν σε επιλέξιμες δαπάνες έως το τέλος του 2026 μπορούν να συμψηφίσουν το 20% του κόστους των εργασιών με τον φόρο εισοδήματος, ως έκπτωση που κατανέμεται σε πέντε χρόνια (2027–2031). Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν σε ακίνητα στην Ελλάδα και από επαγγελματίες με φορολογική έδρα στη χώρα, ώστε να αποφευχθούν τα γνωστά φαινόμενα «μαύρης» εργασίας. Παράλληλα, δεν γίνεται δεκτή καμία δαπάνη που έχει ήδη επιδοτηθεί μέσω προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να ληφθεί υπόψη για αγορά υλικών δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τρίτο του συνολικού κόστους των υπηρεσιών – ένας περιορισμός που αποσκοπεί στη στήριξη της μικρής εργολαβικής και τεχνικής δραστηριότητας.

Οι παρεμβάσεις που καλύπτονται

Η απόφαση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων: θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, ενεργειακά συστήματα, φωτοβολταϊκά, αυτοματισμούς, επισκευές στεγών και τοιχοποιίας, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, ανανεώσεις ανελκυστήρων και σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πρόκειται για δραστηριότητες που συνήθως μένουν εκτός επιδοτούμενων προγραμμάτων, αλλά αποτελούν τον «καθημερινό πονοκέφαλο» των ιδιοκτητών, ειδικά στις παλαιές πολυκατοικίες των αστικών κέντρων.

Αν και το μέτρο μπορεί να αποφέρει ένα αξιοσημείωτο φορολογικό όφελος, η πραγματικότητα δείχνει πιο σύνθετη. Η εκρηκτική αύξηση των τιμών στα δομικά υλικά και το υψηλό κόστος εργασίας περιορίζουν το ποσοστό των πολιτών που έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ανακαίνιση. Για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και μια έκπτωση 3.200 ευρώ τον χρόνο δεν αρκεί για να καλύψει τις δαπάνες που απαιτεί ένα ολοκληρωμένο έργο.

Από την άλλη, για τις μικρές τεχνικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου, το νέο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει ως «ανάσα», ενισχύοντας τη νόμιμη δραστηριότητα και περιορίζοντας τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη. Εφόσον, βεβαίως, η αγορά δεν «φουσκώσει» ξανά τις τιμές, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενους κύκλους επιδοτήσεων.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για αναβάθμιση του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας, που παραμένει ενεργειακά σπάταλο και συχνά ακατάλληλο. Ωστόσο, χωρίς συνοδευτικές δράσεις –όπως προσιτή χρηματοδότηση ή στοχευμένα προγράμματα κοινωνικής στέγασης–, ο κίνδυνος είναι το μέτρο να ωφελήσει κυρίως όσους έχουν ήδη την οικονομική δυνατότητα να επενδύσουν.

Με άλλα λόγια, το φορολογικό μπόνους μπορεί να λειτουργήσει ως θετικό σήμα για την αγορά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να επιλύσει το χρόνιο πρόβλημα των παλαιών, ενεργοβόρων και συχνά ακατοίκητων κτιρίων που «γεμίζουν» τις ελληνικές πόλεις.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για τα ΕΛΤΑ: «Στη δική σας θητεία χρεοκόπησαν» – «Πήγατε να περάσετε υπόγεια το σχέδιο συρρίκνωσης»

Στην Κρήτη την Παρασκευή ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη σκιά του μακελειού στα Βορίζια

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και σε audiobook – Με την φωνή του ίδιου και του Αιμίλιου Χειλάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pokrovsk
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ρωσικές δυνάμεις κοντά στην πρώτη μεγάλη κατάκτηση μετά από δύο χρόνια: Πιέζουν από όλες τις πλευρές το Ποκρόφσκ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα – Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στην ενέργεια

vroxi fylla 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

epitropos hansen
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα ο «κομισάριος» Γεωργίας, η κυβέρνηση «ψάχνεται» με Βρυξέλλες και αγρότες

akinita_golden_visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ για ανακαινίσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
froyta-ygeia-new
ΥΓΕΙΑ

Έντερο: Ποιο φρούτο καλύτερα να αποφεύγεις (Video)

katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

dexiosi1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις... δεξιώσεις: Η εφορία θα καταγράφει ακόμα και τους... καλεσμένους

peletidis-trapezes-23
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πελετίδης ξήλωσε πινακίδες τραπεζών από σχολεία και η κυβέρνηση ενοχλήθηκε

karxarias
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος λευκός καρχαρίας εθεάθη στην Κάρπαθο – Άναυδοι οι ψαράδες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2025 06:27
pokrovsk
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ρωσικές δυνάμεις κοντά στην πρώτη μεγάλη κατάκτηση μετά από δύο χρόνια: Πιέζουν από όλες τις πλευρές το Ποκρόφσκ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τα νέα κόμματα – Η ατζέντα του ΠΑΣΟΚ στην ενέργεια

vroxi fylla 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής από τα δυτικά: Πού θα βρέξει – Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία

1 / 3