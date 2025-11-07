Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη στο Εφετείο

Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 από τον σύντροφο της στη Φολέγανδρο. Ο δράστης ζητά να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η σημερινή δικάσιμος άρχισε λίγο μετά τις 11 το πρωί και έως τώρα έχουν εξεταστεί ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στο Α.Τ. Φολεγάνδρου που εντόπισε το πτώμα της Γαρυφαλλιάς και αρκετές ώρες αργότερα εντόπισε και συνέλαβε τον κατηγορούμενο.

Ακολούθησε η εξέταση της μητέρας του κατηγορουμένου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξετάστηκαν και άλλοι μάρτυρες υπεράσπισης, καθώς και ο ένας εκ των ψυχιάτρων-πραγματογνωμόνων. Η εξέταση των μαρτύρων εστιάζει κυρίως στην ψυχική υγεία του κατηγορουμένου πριν τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς, καθώς και στην ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την περίοδο του τέλεσης του εγκλήματος.

Ασθενοφόρο έφτασε το δικαστήριο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα του κατηγορουμένου, η οποία έχασε τις αισθήσεις της. Η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο.

