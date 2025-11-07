search
07.11.2025 19:26

«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Έρχεται το NBA Europe – Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στις 12 πρώτες

07.11.2025 19:26
nba-23

Την έναρξη της νέας λίγκας, γνωστοποίησε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, manager director του NBA Europe, αποκαλύπτοντας παράλληλα, πως θα συμμετέχει και μία ομάδα από την Αθήνα.

Ο Έλληνας γενικός διευθυντής του ΝΒΑ Europe, μιλώντας στο Football Business Forum, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο, ανέφερε ότι η διοργάνωση θα έχει 12 μόνιμες ομάδες και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα στέλεχος του νέου πρότζεκτ του NBA, σε αυτό το άνοιγμά του στην Ευρώπη επιβεβαιώνει αυτά που μέχρι τώρα υπήρχαν σαν πληροφορίες.

Μπαίνοντας σε λεπτομέρειες, σεε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, ενημέρωσε ότι μόνο μια ελληνική ομάδα θα είναι στις πρώτες 12 της λίγκας, από την Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αν και η ομάδα που πληροί όλα τα κριτήρια που έχουν τεθεί, από την Ελλάδα, είναι ο Παναθηναϊκός, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Euroleague, ενώ την ίδια ώρα στο… κάδρο υπάρχει και η ΑΕΚ.

«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο, όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο» τόνισε.

«Μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτήν την πόλη επίσης. Και υπάρχουν κάποια μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η νέα λίγκα θα έχει «μια ημι-ανοιχτή φόρμουλα 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση τις επιδόσεις: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIFA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες».

Για πρώτη φορά, απαρίθμησε τις πόλεις με τις 12 μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ για το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λιόν για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν από μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον άφησε ανοικτό να προστεθούν και άλλες ομάδες ενώ υπογράμμισε ότι στόχος της λίγκας είναι να τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του NBA Europe με αυτές του ΝΒΑ. «Μια νέα διοργάνωση που θα περιλαμβάνει ομάδες από το NBA και το NBA Europe μαζί, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού», ανέφερε.

ΕΣΑΚΕ: Παραιτήθηκε από τη θέση του Αθλητικού Δικαστή ο Νικήτας Βελίας

Οι νίκες για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ στο Europa League και ο βαθμός της ΑΕΚ στο Conference έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στη 10η θέση

Europa League: Πάρτι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, 4-0 την Γιούνγκ Μπόις

