«Σεισμός» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Έρχεται το NBA Europe – Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στις 12 πρώτες

Την έναρξη της νέας λίγκας, γνωστοποίησε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου, manager director του NBA Europe, αποκαλύπτοντας παράλληλα, πως θα συμμετέχει και μία ομάδα από την Αθήνα.

Ο Έλληνας γενικός διευθυντής του ΝΒΑ Europe, μιλώντας στο Football Business Forum, που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Πανεπιστήμιο Bocconi στο Μιλάνο, ανέφερε ότι η διοργάνωση θα έχει 12 μόνιμες ομάδες και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα στέλεχος του νέου πρότζεκτ του NBA, σε αυτό το άνοιγμά του στην Ευρώπη επιβεβαιώνει αυτά που μέχρι τώρα υπήρχαν σαν πληροφορίες.

🗣️George Aivazoglou, GM of NBA Europe, spoke at Bocconi University and confirmed the participation of Milan, and possibly Rome, in the project set to launch in October 2027.



👀 And the other clubs with multi-year licences? “London and Manchester for the United Kingdom 🇬🇧, Paris… pic.twitter.com/5uvAqHKY9P — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 7, 2025

Μπαίνοντας σε λεπτομέρειες, σεε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, ενημέρωσε ότι μόνο μια ελληνική ομάδα θα είναι στις πρώτες 12 της λίγκας, από την Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αν και η ομάδα που πληροί όλα τα κριτήρια που έχουν τεθεί, από την Ελλάδα, είναι ο Παναθηναϊκός, ωστόσο οι «πράσινοι» έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Euroleague, ενώ την ίδια ώρα στο… κάδρο υπάρχει και η ΑΕΚ.

«Το Μιλάνο φιλοξενεί μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο. Υπάρχουν δύο σπουδαίες ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει μια σπουδαία ομάδα μπάσκετ, η Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο, όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε στο πρωτάθλημά μας. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σε εξέλιξη με το οικοσύστημα της πόλης για να καταλάβουμε πώς θα μοιάζει ο σύλλογος και το στάδιο» τόνισε.

«Μιλάμε με ορισμένες υπάρχουσες ομάδες μπάσκετ. Στη συνέχεια, μιλάμε με ομάδες ποδοσφαίρου που έχουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα αλλά δεν έχουν ομάδα μπάσκετ, συζητήσεις που κάνουμε σε αυτή τη χώρα και σε αυτήν την πόλη επίσης. Και υπάρχουν κάποια μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η νέα λίγκα θα έχει «μια ημι-ανοιχτή φόρμουλα 16 ομάδων, 12 μόνιμες και τέσσερις με βάση τις επιδόσεις: μία από το Basketball Champions League που διοργανώνεται από τη FIFA, η οποία είναι ο συνεργάτης μας, και τρεις ακόμη από εγχώρια πρωταθλήματα. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, επειδή επιτρέπει σε όλους να έχουν φιλοδοξίες».

Για πρώτη φορά, απαρίθμησε τις πόλεις με τις 12 μόνιμες ομάδες στο νέο πρωτάθλημα, εκτός από το Μιλάνο και τη Ρώμη: «Λονδίνο και Μάντσεστερ για το Ηνωμένο Βασίλειο, Παρίσι και Λιόν για τη Γαλλία, Μαδρίτη και Βαρκελώνη για την Ισπανία, Βερολίνο και Μόναχο για τη Γερμανία, συν από μία στην Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη».

THE NBA EUROPE IS COMING 🌍🔥



The cities are set: Paris, Lyon, Manchester, London, Athens, Milan, Berlin, Barcelona, Madrid and Istanbul 🏙️🏀



Each city will have its own franchise — Istanbul could be represented by Galatasaray, Milan by Inter or AC Milan, and more iconic clubs… pic.twitter.com/AV3mt1r5vB — SKWEEK (@skweektv) November 7, 2025

Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον άφησε ανοικτό να προστεθούν και άλλες ομάδες ενώ υπογράμμισε ότι στόχος της λίγκας είναι να τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες του NBA Europe με αυτές του ΝΒΑ. «Μια νέα διοργάνωση που θα περιλαμβάνει ομάδες από το NBA και το NBA Europe μαζί, μια μελλοντική μορφή NBA Cup με αμερικανικές και ευρωπαϊκές ομάδες ή ένα τουρνουά όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων της FIFA του περασμένου καλοκαιριού», ανέφερε.

