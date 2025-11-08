Έρχεται ψηφιακό «price map» για τα ακίνητα που θα αποκαλύπτει τις πραγματικές τιμές παντού

Μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να λειτουργήσει η νέα κρατική πλατφόρμα «price map», η οποία θα αποκαλύπτει τις πραγματικές τιμές πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, ρίχνοντας φως σε μια αγορά συχνά θολή και παραπλανητική. Το έργο στοχεύει να βάλει τάξη στην κτηματαγορά, καταγράφοντας τις πραγματικές αξίες συναλλαγών και περιορίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στις «τιμές προσδοκίας» και στα ποσά που τελικά εμφανίζονται στα συμβόλαια.

Η πλατφόρμα θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, φορολογικές δηλώσεις, αγγελίες και το Κτηματολόγιο, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να αποτυπώνει με ακρίβεια τη διακύμανση των τιμών σε κάθε περιοχή της χώρας. Στόχος είναι να υπάρχει για πρώτη φορά πλήρης εικόνα της πραγματικής αγοράς, μακριά από φουσκωμένες εκτιμήσεις και αυθαίρετες «τιμές βιτρίνας».

Οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τον μέσο όρο των πραγματικών τιμών συναλλαγής, με δυνατότητα σύγκρισης ανά περιοχή, τύπο ακινήτου, παλαιότητα και επιφάνεια. Τα προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών δε θα είναι ορατά – μόνο βασικά δεδομένα, όπως η περιοχή, το είδος του ακινήτου και το τίμημα πώλησης.

Στην εποχή που η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας, το price map φιλοδοξεί να γίνει εργαλείο διαφάνειας, αλλά και πιεστικός καθρέφτης για μια αγορά που κινείται σε δύο ταχύτητες: από τη μία, οι νεόδμητες κατοικίες με εξωπραγματικές τιμές και, από την άλλη, τα παλιά ακίνητα που μένουν στα αζήτητα.

Η πρόσβαση στα δεδομένα θα είναι τριών επιπέδων:

Δωρεάν, για πολίτες που θέλουν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους.

Με αντίτιμο, για όσους χρειάζονται αναλυτικές πληροφορίες ανά περιοχή ή τύπο κατοικίας — π.χ. υποψήφιοι αγοραστές ή ενοικιαστές.

Επαγγελματική, για τράπεζες, εταιρείες real estate και επενδυτικούς φορείς που επιδιώκουν στρατηγική ανάλυση της αγοράς.

Σε δεύτερη φάση, το price map θα επεκταθεί και στα ενοίκια, δημιουργώντας ένα ενιαίο αποτύπωμα του κόστους στέγασης στην Ελλάδα. Μια τέτοια βάση δεδομένων μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο πολιτικής, ειδικά αν αξιοποιηθεί για τον σχεδιασμό προγραμμάτων στέγασης, φορολογικών παρεμβάσεων ή κινήτρων ανακαίνισης.

Πέρα όμως από την τεχνολογία, το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: να υπάρξει πραγματική διαφάνεια και ισορροπία σε μια αγορά όπου η αβεβαιότητα, οι υπερτιμήσεις και η έλλειψη προσιτών κατοικιών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Αν το price map πετύχει τον στόχο του, ίσως αποτελέσει ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και ρεαλιστική αγορά στέγης.

