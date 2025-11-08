search
Η Χαμάς παρέδωσε άλλη μία σορό ισραηλινού ομήρου

08.11.2025 00:05
hamas omiroi

Το Ισραήλ παρέλαβε, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, μία από τις έξι τελευταίες σορούς των ομήρων που κρατούσε ακόμη η Χαμάς ή οι σύμμαχοί της στη Γάζα, επιβεβαίωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι το φέρετρο με τα λείψανα παραδόθηκε σε στρατιώτες εντός της Λωρίδας της Γάζας, μεταφέρθηκε στο Ισραήλ και είναι καθ’ οδόν για την εθνική ιατροδικαστική υπηρεσία, στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να αναγνωριστεί η σορός.

Νωρίτερα, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, είχαν ανακοινώσει ότι θα παρέδιδαν τα λείψανα ενός ομήρου. Σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, τα λείψανα βρέθηκαν σήμερα στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

