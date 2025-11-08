Σαρωτικές καταιγίδες σε Ισπανία και Ιταλία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες πλήττουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Ιταλία και την Ισπανία.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία των Συρακουσών να έχουν παρασυρθεί από τους χειμάρρους.

Heavy flooding on roads due to extreme rain in Syracuse, Sicily, Italy 🇮🇹



Credit: Siracusaoggi pic.twitter.com/RuIfyGKzHF — Disaster News (@Top_Disaster) November 7, 2025

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ItaliaMeteo Agency, εξέδωσε προειδοποίηση για μέτρια βροχόπτωση και καταιγίδες για τις επόμενες ημέρες.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Βαρκελώνη

Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν χθες και στην Ισπανία. Στη Βαρκελώνη σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Heavy flooding due to intense rainfall in Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain 🇪🇸 (06.11.2025) pic.twitter.com/GIg8meGnaV November 6, 2025

Στο τουριστικό θέρετρο της Μαγιόρκα οι πτήσεις ανεστάλησαν, λόγω της κακοκαιρίας.

Η Meteocat, η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό καθώς η πόλη χτυπήθηκε από χαλάζι και βροχή που προκάλεσε ο υποβαθμισμένος τυφώνας που προκάλεσε χάος στο νησί της Τζαμάικα.

Διαβάστε επίσης

Στοιχεία για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα είχαν Ισραηλινοί στρατιωτικοί δικηγόροι – Πώς η διακυβέρνηση Μπάιντεν «έθαψε» το θέμα κάτω από το χαλί

Shutdown στις ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα

Το Κρεμλίνο διαψεύδει τις φήμες για αποπομπή του Σεργκέι Λαβρόφ – Οι απουσίες που προκάλεσαν ερωτήματα