Σαρωτικές καταιγίδες σε Ισπανία και Ιταλία: Χείμαρροι παρέσυραν αμάξια – Δείτε βίντεο

Σαρωτικές καταιγίδες πλήττουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα την Ιταλία και την Ισπανία.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αυτοκίνητα και τραπεζοκαθίσματα στην κεντρική πλατεία των Συρακουσών να έχουν παρασυρθεί από τους χειμάρρους.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ItaliaMeteo Agency, εξέδωσε προειδοποίηση για μέτρια βροχόπτωση και καταιγίδες για τις επόμενες ημέρες.
Παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν χθες και στην Ισπανία. Στη Βαρκελώνη σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, ενώ αυτοκίνητά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
Στο τουριστικό θέρετρο της Μαγιόρκα οι πτήσεις ανεστάλησαν, λόγω της κακοκαιρίας.
Η Meteocat, η μετεωρολογική υπηρεσία της Καταλονίας, έθεσε τη Βαρκελώνη σε πορτοκαλί συναγερμό καθώς η πόλη χτυπήθηκε από χαλάζι και βροχή που προκάλεσε ο υποβαθμισμένος τυφώνας που προκάλεσε χάος στο νησί της Τζαμάικα.
