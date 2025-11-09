search
09.11.2025 11:25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Καραΐσκος και Νούλα τερμάτισαν πρώτοι για 2η φορά στην καριέρα τους (Videos)

09.11.2025 11:25
karaiskos_noula

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο για δεύτερη φορά στην καριέρα του στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

Διένυσε την απόσταση των 42.195 μέτρων σε 2:20.08, βελτιώνοντας τον χρόνο που είχε κάνει το 2023.

Ο 37χρονος δρομέας του Γ.Σ. Ηρακλής, μετά το 10ο χλμ. βρέθηκε στην κορυφή, από εκεί κι έπειτα έτρεξε μόνος του μέχρι τον τερματισμό. Πέρασε το 10 χλμ. σε 32:58, τα 15 χλμ. σε 50:06, τον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.10:54, τα 25 χλμ. σε 1ώρ.24:26, τα 30 χλμ. σε 1ώρ.41:20, τα 35 χλμ. σε 1ώρ.57:34, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.13:22 για να τερματίσει σε 2ώρ.20:10.

Δεύτερος έκοψε το νήμα ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου Κώστας Σταμούλης, με χρόνο 2:23.23, που αποτελεί το προσωπικό του ρεκόρ, τρίτος ο Ούγγρος Λάζλο Τανάι σε 02:23:51 και τέταρτος ο Xαράλαμπος Πιτσώλης σε 02:24:02.

Αφιέρωσε τη νίκη στους γονείς του

«Είναι η δεύτερη μου νίκη, την τρίτη χρονιά που συμμετέχω. Πέρυσι δεν βγήκε, φέτος βγήκε, οπότε είμαι χαρούμενος. Ως προς τον αγώνα, δεν ήξερα ποιος ακολουθούσε, όμως στην αρχή είδα κάποιον να προπορεύεται και έτσι με τράβηξε και εμένα, ώστε να πιάσω τον ρυθμό μου. Μετά τα 15 χιλιόμετρα, ήμουν μόνος μου», είπε στις πρώτες του δηλώσεις.

«Το διαχειρίστηκα καλά και δόξα τω Θεώ ήρθε με καλύτερο χρόνο από το 2023. Ο καιρός ήταν αρκετά δύσκολος, παρόλο που δεν τον κατάλαβα. Έβγαλε ζέστη, είχε βροχή και υγρασία. Όμως θέλει διαχείριση και ψυχή στο τέλος, κι αυτό έκανα», πρόσθεσε.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη του στους γονείς του. «Όπως και το 2023, οι γονείς μου δεν είχαν έρθει εδώ, αλλά είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση. Οπότε, το αφιερώνω πρώτα σ’ αυτούς, τους αγαπάω πολύ», είπε.

Πρώτη για δεύτερη φορά η Νούλα

Στις γυναίκες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ματίνα Νούλα διέσχισε πρώτη τη γραμμή τερματισμού με χρόνο 02:39:27.

Η 34χρονη αθλήτρια του ΝΓΣ Ηρακλής είχε αναπτύξει μεγάλη διαφορά από την αρχή της διαδρομής και κατάφερε να πλησιάσει το ατομικό της ρεκόρ. Η δρομέας από το Καρπενήσι, που προπονείται με τον Ιάσωνα Ιωαννίδη, μετά το 10 χλμ. (38:17) βρέθηκε μόνη στην κορυφή της κούρσας, το πέρασμά της στα 15 χλμ. ήταν 57:02, στον ημιμαραθώνιο σε 1ώρ.20:14, στα 25 χλμ. 1ώρ.35:26, στα 30 χλμ. 1ώρ.54:41, στα 35 χλμ. 2ώρ.13:35, τα 40 χλμ. σε 2ώρ.32:06, για να τερματίσει σε 2ώρ.39:28.

Δεύτερη τερμάτισε η Γιώτα Βλαχάκη με χρόνο 02:49:31., που πέρσι ήταν 3η.

«Ήταν στόχος μου να κάνω το ρεκόρ – Ήξερα ότι θα το κάνω αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες»

«Ήταν στόχος μου να κάνω το ρεκόρ» δήλωσε η Ματίνα Νούλα μετά τον τερματισμό και πρόσθεσε: «Ήξερα ότι θα το κάνω αλλά δυσκολεύτηκα από τις συνθήκες».

