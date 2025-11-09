search
ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2025 23:03
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.11.2025 20:22

Μαραθώνιος Αθήνας: 122 δρομείς ζήτησαν ιατρική βοήθεια, οι 44 διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο – Η ενημέρωση του ΕΚΑΒ

09.11.2025 20:22
Σε 122 περιστατικά χρειάστηκε να επέμβει ο ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Μαραθωνίου Αθηνών.

Από τα 122 περιστατικά, τα 44 κρίθηκε πως έπρεπε να γίνει διακομιδή σε νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει κάποιου η υγεία.

«Το ΕΚΑΒ, σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή της διοργάνωσης και την Υγειονομική Επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υγειονομική κάλυψη του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, εφαρμόζοντας τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε όλους τους αγώνες δρόμου του διημέρου 8 και 9 Νοεμβρίου 2025. 

Κατά τη διάρκεια και των δύο ημερών των αγώνων, οι διασώστες, νοσηλευτές και ιατροί του ΕΚΑΒ, τόσο στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας όσο και κατά μήκος των διαδρομών, ανταποκρίθηκαν σε συνολικά 122 περιστατικά (6 το Σάββατο 8/11 και 116 την Κυριακή 9/11), εκ των οποίων 44 κρίθηκε αναγκαίο να διακομισθούν σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 29 διακομιδές στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», 10 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ», 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», 2 στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών και 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ερυθρός Σταυρός/Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, στα τρία Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας, που λειτούργησαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 447 δρομείς (53 το Σάββατο 8/11 και 394 την Κυριακή 9/11).

