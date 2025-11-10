Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

Για τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κρήτη, την εφαρμογή του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, την τοποθέτηση των καμερών στους δρόμους και την οδική ασφάλεια, μίλησε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σήμερα το πρωί, στον ρ/σ ΣΚΑΪ 100,3.

Τον Ιούνιο αναμένεται η εγκατάσταση 1.000 καμερών στους δρόμους, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών, όπως ανέφερε ο υπουργός. «Έχει δημιουργηθεί μια δομή, η οποία θα λαμβάνει όλα τα μηνύματα και όλες τις κλήσεις. Μέσα από εκεί θα είναι και η Αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά. Για τις κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα. Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία δεν γνωρίζω ακριβώς», είπε και πρόσθεσε σχετικά με τις body κάμερες στις στολές των αστυνομικών, πως σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.

Σχετικά με τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τόνισε πως «υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών Aρχών και πολλών Yπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ, επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε, συνολικά, πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο επωφελώς και πιο χρήσιμα για τους πολίτες».

Αναφορικά με την οδική ασφάλεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε πως «οι “παραβατικοί” αποτελούν ένα ποσοστό της τάξης του 8-10%. Δεν είναι όλος ο κόσμος παραβατικός» και σημείωσε πως λόγω της εκστρατείας για τη χρήση κράνους που έγινε, σχεδόν όλοι πια χρησιμοποιούν κράνη με μικρές εξαιρέσεις. Ανακοίνωσε, επίσης, πως τις επόμενες μέρες θα αυξηθούν τα μπλόκα της τροχαίας και οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όπως και για άλλες επικίνδυνες παραβάσεις, ακόμη και για ηχορύπανση.

«Χρειάζεται σε όλα τα πράγματα ένα μέτρο και χρειάζεται η αποτελεσματικότητά μας να συνάδει με το επίπεδο του κινδύνου που έχουμε μπροστά μας…. Κρινόμαστε από κάτι άλλο. Πόσο θα μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα. Πόσο θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα. Και έχουμε μια σημαντική μείωση φέτος, πρωτοφανή. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι τυχαία και τέλος του χρόνου να γράψουμε ένα ρεκόρ των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι ώστε να έχουμε μια νέα αρχή το 2026 και να μειώσουμε περαιτέρω (τα τροχαία ατυχήματα)», είπε ο υπουργός.

Σχετικά με την Κρήτη και τα όσα ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή από το Ηράκλειο, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η ανοχή δημιούργησε ένα καθεστώς ανοχής των αντιλήψεων αυτών, αλλά και των πρακτικών που προκύπτουν από αυτές. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι οι αντιλήψεις είναι προϊόν που σχετίζεται και με την παιδεία, με τα σχολεία, με την κοινωνική εξέλιξη.

«Η ανοχή καλλιεργήθηκε επί πολλά χρόνια με ευθύνη και των πολιτικών και των αυτοδιοικητικών. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό… ακόμα και αυτές οι μπαλωθιές που είπατε προηγουμένως, είναι ένδειξη μιας αντίληψης ανοχής, η οποία δυστυχώς αφέθηκε, καλλιεργήθηκε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η αστυνομία δεν μπορεί να αφήσει τους νταήδες και τους μαφιόζους να κυριαρχούν σε έναν τόπο» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι «έρχεται διάταξη, ούτως ώστε, εκτός από τα πολεμικά όπλα, που είναι κακούργημα η οπλοκατοχή ή η χρήση, να είναι κακουργηματική η κατηγορία και για τα πιστόλια- περίστροφα. Έτσι ώστε να ξέρουν όλοι, πλέον, ότι όσοι έχουν παράνομα όπλα και τα κρατάνε σπίτια ή στα βράχια ή οπουδήποτε στα βουνά, να ξέρουν ότι θα πάνε φυλακή. Αυτή η διάταξη σε λίγο θα καλεί όλους να παραδώσουν τα παράνομα όπλα. Αυτό που λέτε για αφοπλισμό. Εγώ δεν έχω αυταπάτες, αλλά να γνωρίζουν όλοι ότι πλέον είναι κακούργημα. Και κακούργημα σημαίνει ότι θα οδηγηθούν στη φυλακή».

Σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας, που ξεκίνησε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου από τους οικισμούς στην περιφέρεια και από τις 15 Νοεμβρίου ξεκινά στην Αττική, σημείωσε πως «..από προχθές Σάββατο υπάρχουν στους οικισμούς αστυνομικοί σε 24ωρη βάση. Περιπολούν, είναι παρόντες, μιλούν με τους ανθρώπους εκεί. Θα χτιστούν οι σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες αυτές. Είναι ένα πολύ σπουδαίο μέτρο, ώστε να αισθάνεται ο κόσμος ασφάλεια, γιατί εκεί έχουμε πολλές διαρρήξεις, πολλές αρπαγές, μικροληστείες κλπ».

Ακόμη τόνισε ότι σε λίγες μέρες η ΕΛΑΣ θα μπει σε όλους τους οικισμούς της Δυτικής αλλά και της Ανατολικής Αττικής. «θα κάνουν περιπολίες 120 νέοι αστυνομικοί, οι οποίοι θα αποτελέσουν τις Ομάδες που θα περιπολούν μέσα στον καταυλισμό, μέρα και νύχτα, όλο τον χρόνο. Και δεν φτάνει αυτό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει δικογραφίες, παρακολουθεί μέσα από τις δικογραφίες τις εγκληματικές ομάδες, έτσι ώστε όσοι συνεχίζουν αυτήν τη βαριά εγκληματικότητα να πάνε φυλακή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Τέλος σημείωσε ότι ο κάθε πολίτης που είναι Ρομά, που μιλάει αυτή τη γλώσσα κλπ είναι ελεύθερος να προσληφθεί στην αστυνομία, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

