ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

10.11.2025 15:09

Αιχμές Γεραπετρίτη για Σαμαρά: «Η μισαλλοδοξία σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για τη χώρα»

10.11.2025 15:09
gerapetritis

Αιχμές κατά του Αντώνη Σαμαρά για όσα του καταλόγισε στη συνέντευξη που παραχώρησε και μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1, άφησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

«Αν η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα είναι αρνητική, σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για την χώρα», είπε, φράση που ερμηνεύτηκε ως απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά. 

Σε απάντησή του στη Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά για την Πενταμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο  ο υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετάσχει και η ΕΕ.

Σύμφωνα πάντως με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δεν έχουν ακόμη υπάρξει τυπικές συζητήσεις με τις υπόλοιπες χώρες και εφόσον κατά την προγραμματική συζήτηση υπάρξει κατανόηση, όπως είπε, δεν θα αποκλείαμε και την ένταξη της ΕΕ στη Διάσκεψη. 

Δεσμεύθηκε ακόμη, για ενημέρωση της Βουλής και του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής για οποιαδήποτε εξέλιξη.

