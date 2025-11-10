search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2025 14:17

Κατρίνης: Θα πάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις; 

10.11.2025 14:17
katrinis-omilia-pasok

Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην ERTNEWS, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν θα πάνε τα στελέχη της ΝΔ στις αγροτικές κινητοποιήσεις της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

«Αύριο, κατεβαίνουν οι αγρότες να κάνουν συλλαλητήριο. Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες; Γιατί έχουν να πάρουν επιδοτήσεις δύο χρόνια. Γιατί διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι; Γιατί εδώ θερίζει ευλογιά και η κυβέρνηση κάθεται απαθής, λες και μπορεί να υπάρξει χρόνος ουδέτερος, που οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταστρέφονται μπορούν να περιμένουν» ανέφερε αρχικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Είναι άγνωστο το αν και πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις, όχι του 2025, του 2024. Και όλα αυτά γιατί η ΝΔ επέλεξε να κάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνδρο διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης. Ένα παραμάγαζο και κέντρο διαπλοκής για να δίνετε χρήματα στους κολλητούς σας» πρόσθεσε στο σχόλιό του.

Μιλώντας για την ακρίβεια ανέφερε ότι είναι το νούμερο ένα εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων, το οποίο διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα σήμερα «να έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη». 

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι η ακρίβεια τέλειωσε, καταργώντας το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος, ενώ ανακοίνωσε πριν από 20 μέρες 2000 δήθεν κωδικούς αλλά ο πληθωρισμός τροφίμων διπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος τέλος στα ενεργειακά, σχολίασε πως «πρώτο το ΠΑΣΟΚ εργάστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και την σύνδεση αυτής με την γεωπολιτική διάσταση».

«Η ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο αισχροκέρδειας λίγων και μεγάλων παικτών στη χώρα» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Συνέντευξη Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιον» από την κυβέρνηση, αλλά… σχολιάζουν πρώην και νυν υπουργοί

Ανδρουλάκης για Βορίζια: Να μη γίνει η τραγωδία reality show ή πολιτική αντιπαράθεση

Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά το περασμένο Σάββατο – Τα μηνύματα για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

zohran-mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

«Αριστερός Τραμπ», «τρελός κομμουνιστής»; Οι πολιτικές και η καμπάνια που έδωσαν στον Μαμντάνι τα «κλειδιά» της Νέας Υόρκης

xysoxoidis 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Τον Ιούνιο η εγκατάσταση των 1.000 καμερών στους δρόμους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

sfakianaki_kili_cropped
LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Ο λόγος της απουσίας του από την αποτέφρωση της συζύγου του (Video)

treno-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γενιδούνιας στο topontiki.gr: Το τρένο μπήκε σε λάθος χάραξη, όχι σε λάθος γραμμή – Δικαιολογημένα πανικοβλήθηκε ο κόσμος

sloukas_faoul_peristeri
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το FairPlay του Σλούκα από παρότρυνση του Χουάντσο και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον Παπαγεωργίου του Περιστερίου (Video)

tile8easi
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Χωρίς αντίπαλο το πρωί ο Μάνεσης - Μοιράστηκαν πρωτιές Mega, ΑΝΤ1 Star και ΣΚΑΪ στις υπόλοιπες ζώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 16:26
shutdown-usa
ΚΟΣΜΟΣ

Shutdown στις ΗΠΑ: Πάνω από 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο – Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απλήρωτοι

antonis_samaras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύντομα η ίδρυση νέου κόμματος Σαμαρά, λέει ο Μελέτης Μελετόπουλος της ομάδας των «91»

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Αθρόες απολύσεις στα τηλεοπτικά δίκτυά της, απόρροια της συγχώνευσης με την Skydance

1 / 3