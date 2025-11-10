Κατρίνης: Θα πάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στις αγροτικές κινητοποιήσεις; 

Στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στην ERTNEWS, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα αν θα πάνε τα στελέχη της ΝΔ στις αγροτικές κινητοποιήσεις της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

«Αύριο, κατεβαίνουν οι αγρότες να κάνουν συλλαλητήριο. Γιατί διαμαρτύρονται οι αγρότες; Γιατί έχουν να πάρουν επιδοτήσεις δύο χρόνια. Γιατί διαμαρτύρονται οι κτηνοτρόφοι; Γιατί εδώ θερίζει ευλογιά και η κυβέρνηση κάθεται απαθής, λες και μπορεί να υπάρξει χρόνος ουδέτερος, που οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι καταστρέφονται μπορούν να περιμένουν» ανέφερε αρχικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Είναι άγνωστο το αν και πότε θα δοθούν οι επιδοτήσεις, όχι του 2025, του 2024. Και όλα αυτά γιατί η ΝΔ επέλεξε να κάνει τον ΟΠΕΚΕΠΕ άνδρο διαφθοράς, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης. Ένα παραμάγαζο και κέντρο διαπλοκής για να δίνετε χρήματα στους κολλητούς σας» πρόσθεσε στο σχόλιό του.

Μιλώντας για την ακρίβεια ανέφερε ότι είναι το νούμερο ένα εύρημα όλων των δημοσκοπήσεων, το οποίο διαβρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αποτέλεσμα σήμερα «να έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη».

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι η ακρίβεια τέλειωσε, καταργώντας το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος, ενώ ανακοίνωσε πριν από 20 μέρες 2000 δήθεν κωδικούς αλλά ο πληθωρισμός τροφίμων διπλασιάστηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος τέλος στα ενεργειακά, σχολίασε πως «πρώτο το ΠΑΣΟΚ εργάστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας και την σύνδεση αυτής με την γεωπολιτική διάσταση».

«Η ενέργεια έχει γίνει αντικείμενο αισχροκέρδειας λίγων και μεγάλων παικτών στη χώρα» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Συνέντευξη Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιον» από την κυβέρνηση, αλλά… σχολιάζουν πρώην και νυν υπουργοί

Ανδρουλάκης για Βορίζια: Να μη γίνει η τραγωδία reality show ή πολιτική αντιπαράθεση

Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιλφόιλ με Σαμαρά το περασμένο Σάββατο – Τα μηνύματα για τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό