10.11.2025 18:30

Στη Ροδόπη την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10.11.2025 18:30
MITSOTQAKIS NEW

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Το πρωί ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

