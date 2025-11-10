Τα 330 μέτρα έφτασαν τα ποτάμια λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε εντυπωσιακό βίντεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, που εξερράγη την Κυριακή 9/11.
Οι πίδακες φωτιάς από το ηφαίστειο έφτασαν τα 330-335 μέτρα.
Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.
