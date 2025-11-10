search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.11.2025 23:26
ΚΟΣΜΟΣ

10.11.2025 20:20

Τα 330 μέτρα έφτασαν τα ποτάμια λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε εντυπωσιακό βίντεο

10.11.2025 20:20
Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, που εξερράγη την Κυριακή 9/11.

Οι πίδακες φωτιάς από το ηφαίστειο έφτασαν τα 330-335 μέτρα.

Το Κιλαουέα  είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

