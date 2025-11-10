Τα 330 μέτρα έφτασαν τα ποτάμια λάβας από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Δείτε εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιάζουν τα πλάνα από το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, που εξερράγη την Κυριακή 9/11.

Οι πίδακες φωτιάς από το ηφαίστειο έφτασαν τα 330-335 μέτρα.

Lava erupts from Hawaii's Kilauea volcano.



One of the most active volacanoes in the world has started erupting. Kilauea, on Hawaii's Big Island, is spewing large columns of lava into the air. Kilauea is one of six active volcanoes located in the Hawaiian Islands pic.twitter.com/dXh0rNvjEc — AFP News Agency (@AFP) November 10, 2025

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

NEW – One of the most active volacanoes in the world has started erupting. Kilauea, on Hawaii's Big Island, is spewing large columns of lava into the air pic.twitter.com/m23Mxw8JUc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 10, 2025

