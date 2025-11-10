«Βροχή τα βέλη» στη Θεσσαλονίκη – Ο Στράτος Τζώρτζογλου στο Artbox Fargani

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αυτόν το χειμώνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με το νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη», που αρχίζει τις παραστάσεις του στο ArtτBox Fargani την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως ακριβώς είναι η ζωή μας.

Η υπόθεση

Ένας άντρας γιορτάζει τα πεντηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμά του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματά του. Ως πού μπορούν να φτάσουν άραγε οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έρθουν στο τέλος για να του ευχηθούν;

Όπως ο ίδιος λέει, είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του».

Λέει ο Τζώρτζογλου: «Ο ήρωας που υποδύομαι την ημέρα των γενεθλίων του, “εξομολογείται” στους καλεσμένους του, τη ματαίωση της ζωής του, όντας ο ίδιος πετυχημένος επαγγελματικά ως διαφημιστής, χάνει τον μεγάλο του έρωτα και με αυτή την αφορμή, εξομολογείται “τη ματαιότητα του ναρκισσισμού”, τη μανία του να αρέσεις με οποιοδήποτε κόστος, αλλά και την “απώλεια της αγάπης“, την πίκρα του για το παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, τον πνιγμό του πατέρα του στον Ατλαντικό, την απώλεια της γιαγιάς του που λάτρευε, τη ξεχωριστή μητέρα του, τον χωρισμό του από την γυναίκα του, που ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του.

Ταυτόχρονα όμως, μιλάει με ενθουσιασμό για την “αξία της «αγάπης χωρίς όρια“, το πάθος του για μια νέα ζωή γεμάτη συμπόνια και τρυφερότητα για τους άλλους ανθρώπους, την αξία της φιλίας, την ελπίδα του να “ξαναγεννηθεί” ως καινούργιος άνθρωπος»!

Λέει στους θεατές: «Έχω μόνο εσάς. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να μου ευχηθείτε. Να διώξω μακριά τον κακό εαυτό μου και εύχομαι…. Να ξαναγεννηθώ…. από την αρχή. «Αλήθεια, είναι αργά πια για να «αλλάξω»;

INFO

«Βροχή τα βέλη» του Μηνά Βιντιάδη

Σκηνοθεσία: Στράτος Τζώρτζογλου

Σύμβουλος σκηνοθεσίας, Φωτισμοί: Μαρία Τσαρούχα

Σκηνικά, Ενδυματολογία: Δημήτρης Στρέπκος

Μουσική -τραγούδια: Γιάννης Ζουγανέλης

Κινησιολογία, Χορός, Τσέλο Τραγούδι, Μουσική Επιμέλεια: Μυρτώ Δημητρακοπούλου

Σκηνοθεσία βίντεο κλιπ: Κων. Οικονόμου

V ideo art: Άγγελος Σπάρταλης

Φωτογραφίες Σπύρος Κατωπόδης

Διανομή: Οδυσσέας, ο Στράτος Τζώρτζογλου, Ψυχή – Γυναίκα – Μάνα – Κόρη – Γιαγιά, η Μυρτώ Δημητρακοπούλου.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΕΡΤ3

ΘΕΑΤΡΟ ARTBOX FARGANI, Αγίου Παντελεήμονος 10, τηλ: 2310 208 007

Παραστάσεις: 12/11 Τετάρτη ώρα 18.00 & 21.00, 13/11 Πέμπτη 21.00, 1/12 Δευτέρα 21.00, 2/12 Τρίτη 21.00, 8/12 Δευτέρα 21.00, 9/12 Τρίτη ώρα 21.00

Διάρκεια Παράστασης 75 λεπτά

Γενική Είσοδος 17 ευρώ – Προπώληση: More.com 15 ευρώ – Λαϊκή Απογευματινή 12 ευρώ ΑμεΑ ,σπουδαστές και άνω των 65 ετών,12 ευρώ.

Για εισιτήρια ΕΔΩ και στο ταμείο του θεάτρου..

