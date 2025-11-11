Θεσσαλονίκη: Αγρότες έφθασαν στο ΥΜΑΘ με τα τρακτέρ τους – Έδεσαν την πόρτα του υπουργείου

Στο ΥΜΑΘ έφθασαν με τα τρακτέρ τους αγρότες που κινήθηκαν προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους, έδεσαν την πόρτα του υπουργείου.

Όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών), οι σημερινές κινητοποιήσεις επικεντρώνονται σε δύο βασικά ζητήματα:

Τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές και αποζημιώσεις των παραγωγών, που έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Την κρίσιμη κατάσταση της κτηνοτροφίας λόγω της ευλογιάς των προβάτων, η οποία έχει οδηγήσει σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σημαντική μείωση της παραγωγής.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΘΕΑΣ τονίζει ότι ο αγροτικός κόσμος ζητά ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, «ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει και να στηρίζει την εθνική οικονομία»..

Η σημερινή κινητοποίηση χαρακτηρίζεται προειδοποιητική, με τους εκπροσώπους των αγροτών να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους αν δεν δοθούν άμεσα απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Επόμενος σταθμός του συντονισμού τους θα είναι η πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας

Σημειώνεται ότι στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι οποίοι πραγματοποιούν κινητοποίηση διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στον κλάδο η ευλογιά των προβάτων.

Η μετάβασή τους στην Αθήνα γίνεται με λεωφορεία – και όχι με τρακτέρ – ενώ η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οδό Αχαρνών.

Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα και να ζητηθεί η άμεση επανεκκίνηση των πληρωμών.

Η ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ:

«Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα».

