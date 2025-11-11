search
11.11.2025 10:44

Βορίζια: Συνεχίζεται το μυστήριο με τα όπλα του φονικού – Με αμείωτη ένταση εξελίσσονται οι έρευνες 

11.11.2025 10:44
vorizia-232

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια, με τους αστυνομικούς να έχουν πλέον διπλό στόχο.

Πρώτον να βρουν πώς οργανώθηκε η αιματηρή επίθεση με τους δύο νεκρούς, και δεύτερον να ανακαλύψουν πού έχουν κρυφτεί τα όπλα της συμπλοκής και ποιος έδωσε την εντολή που οδήγησε στο φονικό.

Χθες, άνοιξαν μετά από μία εβδομάδα τα σχολεία του χωριού, ωστόσο το κλίμα παραμένει τεταμένο, όπως φάνηκε από το νέο επεισόδιο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε γυναίκες των δύο οικογενειών – Τη μητέρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και την αδερφή της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Η 52χρονη κατήγγειλε στην Αστυνομία απειλές, ενώ η 59χρονη έλαβε αυστηρή σύσταση να μην επαναλάβει ανάλογες ενέργειες, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και αναμένονται 2-3 νέες προσαγωγές που ενδέχεται να μετατραπούν σε συλλήψεις.

Βίντεο πιθανώς δείχνει πού βρίσκονται τα όπλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ φαίνονται οι δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 48 ετών, που ανήκουν στην οικογένεια Καργάκη, λίγη ώρα μετά τους πυροβολισμούς, επιβαίνουν σε αγροτικό όχημα μαζί με τον 39χρονο συγγενή τους, τον οποίο μετέφεραν τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στο συγκεκριμένο όχημα μπορεί να υπήρχε μέρος του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ χρησιμοποιήθηκαν δύο καλάσνικοφ από τις δύο οικογένειες, ενώ τέσσερα πιστόλια παραμένουν άφαντα.

Ένα από αυτά, ένα 9άρι Glock, φέρεται να είχε μετασκευάσει ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, μετατρέποντάς το σε πλήρως πυροβόλο όπλο, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Οι Αρχές εικάζουν ότι τα όπλα ενδέχεται να έχουν θαφτεί σε δύσβατα σημεία του Ψηλορείτη ή κατά μήκος της διαδρομής προς το νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Οι έρευνες είναι εξαιρετικά δύσκολες λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

