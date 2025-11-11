search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025
ΣΙΝΕΜΑ

11.11.2025

Η Νικόλ Κίντμαν στο νέο θρίλερ του Όσγκουντ Πέρκινς «The Young People»

11.11.2025 10:10
Η βραβευμένη με Όσκαρ Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) εντάχθηκε στο καστ της νέας ταινίας του Οζ Πέρκινς (Osgood Perkins) με τίτλο «The Young People».

Η διάσημη ηθοποιός πρόκειται να ενώσει τις δυνάμεις της με τις ανερχόμενες Λόλα Τουνγκ (Lola Tung) και Νίκο Πάρκερ (Nico Parker) ενώ στην φιλόδοξη παραγωγή συμμετέχουν οι Μπρένταν Χάινς (Brendan Hines), Κους Τζάμπο (Cush Jumbo), Χέδερ Γκράχαμ (Heather Graham), Τζόνι Νόξβιλ (Johnny Knoxville), Λέξι Μάιντρι (Lexi Minetree), Λίλι Κόλιας (Lily Collias) και Τατιάνα Μασλάνι (Tatiana Maslany).

Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στο Βανκούβερ. Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, σύμφωνα με το Deadline η ταινία επικεντρώνεται σε δύο φίλες από το σχολείο, μία από τις οποίες αρχίζει να εμφανίζει προβληματική συμπεριφορά.

Η Neon θα διανείμει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ ενώ θα την παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα στην American Film Market. Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής συγχρηματοδοτεί το φιλμ μαζί με τη Lyrical Media. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται ο Πέρκινς με τον συνεργάτη του Κρις Φέργκιουσον (Chris Ferguson) για την Phobos και ο Μπράιαν Καβάνο-Τζόουνς (Brian Kavanaugh-Jones) για την Range.

Το «The Young People» αποτελεί το πρώτο έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της «first look» συμφωνίας μεταξύ της Neon, του σκηνοθέτη και της εταιρείας παραγωγής του, Phobos. Η παλαιότερη συνεργασία τους περιλάμβανε το «Longlegs» που κατέγραψε ως ανεξάρτητη ταινία τις υψηλότερες εισπράξεις για το 2024 στις ΗΠΑ φτάνοντας τα 75 εκατ. δολάρια και το «The Monkey» που σημείωσε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία του box office της Neon.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τη συνεργασία τους και στη νέα ταινία τρόμου του Πέρκινς με τίτλο «Keeper» η οποία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου, από την Tanweer.

