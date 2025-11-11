Ίλιον: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, «στάχτη» 6 οχήματα, ζημιές και σε μπαλκόνια διαμερισμάτων (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε γύρω στις 03.30 τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) στο Ίλιον, για φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο καταστήματος πώλησης αυτοκινήτων στη συνοικία Παλατιανή.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική ενώ για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Από την φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς 6 οχήματα της αντιπροσωπείας, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται η επιχείρηση.
