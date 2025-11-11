Νόβακ Τζόκοβιτς: Η Ακρόπολη, το τρόπαιο και… τα (101) σκυλιά της Δαλματίας! (photos)

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Hellenic Championship, που ήταν και ο 101ος τίτλος στην καριέρα του, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε την Ακρόπολη και φωτογραφήθηκε με το τρόπαιο, με φόντο τον Ναό της Αθηνάς Νίκης.

Ο Νόλε δεν μπόρεσε μάλιστα να αντισταθεί και πρόσθεσε μέσω AI… σκυλιά Δαλματίας στη φωτογραφία, παραπέμποντας έτσι στη γνωστή ταινία με τον τίτλο που ταιριάζει «γάντι» με τον αριθμό των τίτλων του.

Στη δεύτερη φωτογραφία του, ο Τζόκοβιτς ποζάρει με φόντο το Ηρώδειο, μετατρέποντας άλλη μια του ανάρτηση σε… διαφήμιση για τη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι ο θρύλος του τένις επιβλήθηκε 2-1 με ανατροπή του Λορέντσο Μουσέτι και αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Hellenic Championship.

