ΚΟΣΜΟΣ

11.11.2025 12:30

«Ο ανεπίσημος απεσταλμένος»: Πώς ο Γκέντρι Μπιτς μιλάει με κυβερνήσεις για deals, προκαλώντας σύγχυση – Η παρουσία του στην Ελλάδα

11.11.2025 12:30
gentry-beach

Ο Γκέντρι Μπιτς, Τεξανός επενδυτής και παλιός στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει γίνει μια αμφιλεγόμενη φιγούρα στη διεθνή σκηνή μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. 

Παρά το γεγονός ότι δεν κατέχει επίσημο κυβερνητικό ρόλο και δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα στη διπλωματική μηχανή των ΗΠΑ, συναντά προέδρους, πρωθυπουργούς και υπουργούς σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως φορέα «οικονομικής διπλωματίας» που ευθυγραμμίζεται με τη νέα στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ. 

Η δράση του ωστόσο έχει προκαλέσει σύγχυση και ανησυχία σε πολλές κυβερνήσεις, που συχνά προσπαθούν να καταλάβουν αν εκπροσωπεί την Ουάσιγκτον ή αν απλώς αξιοποιεί τις προσωπικές του σχέσεις, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Συμφοιτητής του Τραμπ τζούνιορ

Η σχέση του με τον Τραμπ Τζούνιορ ξεκινά από τα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και ενισχύθηκε μέσα από κοινές επιχειρηματικές προσπάθειες και προσωπική φιλία. Υπήρξε κουμπάρος στο γάμο του Τραμπ Τζούνιορ και έγινε νονός του γιου του.

Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ο Τραμπ Τζούνιορ αποστασιοποιήθηκε από τον Μπιτς, ιδιαίτερα μετά από περιστατικά κατά τα οποία ξένοι αξιωματούχοι πίστεψαν, λανθασμένα, ότι ο Μπιτς μιλούσε εξ ονόματός του. Σε μία περίπτωση, ο Τραμπ Τζούνιορ έστειλε ακόμη και εξώδικο, ζητώντας από τον Μπιτς να σταματήσει να τον παρουσιάζει ως επιχειρηματικό συνεργάτη.

Ο Μπιτς αρνήθηκε ότι έλαβε ποτέ το εξώδικο.

Συνεχίζει ακάθεκτος

Ο Μπιτς, ωστόσο, συνεχίζει να παρουσιάζει την εγγύτητά του στον κύκλο Τραμπ ως έμμεσο πλεονέκτημα σε μεγάλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Έχει ταξιδέψει σε περισσότερες από 20 χώρες μέσα σε λίγους μήνες, επιδιώκοντας συμφωνίες δισεκατομμυρίων σε ορυχεία κρίσιμων ορυκτών, ενεργειακά έργα, υποδομές και ακίνητα υψηλής αξίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες συχνά ευθυγραμμίζονται με την γενικότερη προσέγγιση του Τραμπ περί «ειρήνης μέσω οικονομίας», σύμφωνα με την οποία αμερικανικές επενδύσεις μπορούν να σταθεροποιήσουν γεωπολιτικές κρίσεις.

Ο εκνευρισμός στη Γερμανία για τον Nord Stream 2 και οι επαφές του στην Ελλάδα

Οι κινήσεις του Μπιτς, όμως, έχουν προκαλέσει αμηχανία και υποψίες. Στη Γερμανία, προκάλεσε συναγερμό όταν εμφανίστηκε να επιδιώκει μερίδιο στον Nord Stream 2, αγωγό υπό κυρώσεις, παρουσιάζοντας τις διασυνδέσεις του με την οικογένεια Τραμπ ως καταλύτη για μια τέτοια συμφωνία. 

Στο Πακιστάν, μίλησε δημόσια για «οικονομική διπλωματία» εξ ονόματος του προέδρου, αφήνοντας την κυβέρνηση να αναρωτιέται αν είχε επίσημη ιδιότητα. 

Στην Αφρική, κυβερνήσεις προσπάθησαν να καταλάβουν αν οι συζητήσεις τους με τις ΗΠΑ συνδέονται με τις επιχειρηματικές προσεγγίσεις του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αμερικανικές πρεσβείες δεν είχαν απαντήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης ανάμεσα στις χώρες που ο Μπιτς επισκέφθηκε, σύμφωνα με δηλώσεις του σε δημόσια εκδήλωση. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με ηγέτες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ελλάδας και χωρών της Κεντρικής Αφρικής. Παρόλο που οι ακριβείς λεπτομέρειες των ελληνικών επαφών δεν διευκρινίζονται στο ρεπορτάζ, η αναφορά είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι ο Μπιτς επιχειρεί να ενταχθεί σε περιβάλλοντα όπου ελληνικά συμφέροντα —ενεργειακά, μεταλλευτικά ή γεωπολιτικά— έχουν ιδιαίτερο βάρος. Φέρεται μάλιστα να είχε έρθει στην Ελλάδα και το διήμερο της υπουργικής συνόδου για να κάνει ανάλογες επαφές.

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει αυξημένη παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, η πιθανότητα τέτοιων «ανεπίσημων απεσταλμένων» να εμπλέκονται σε επαφές με Έλληνες αξιωματούχους μπορεί να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις περί εκπροσώπησης των ΗΠΑ και να επηρεάσει κρίσιμες διπλωματικές ισορροπίες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Σε μία από τις συναντήσεις του, σύμφωνα με την WSJ, φέρεται να είπε ότι «παγκόσμιοι ηγέτες με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ», φράση που ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από τον ρόλο του.

 Σε πολλές χώρες, οι κυβερνήσεις μένουν με την αίσθηση ότι ο Μπιτς υπερβάλλει για την επιρροή του, ενώ σε άλλες, όπως στο Κονγκό, τα έργα του έχουν παγώσει. Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζει να κινείται διεθνώς, ιδρύοντας νέες εταιρείες και εξετάζοντας νέα έργα σε ορυχεία, ενέργεια και υποδομές — πάντα με φόντο την προσωπική του σύνδεση με την οικογένεια Τραμπ.

