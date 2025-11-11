Πακιστάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο, δεκάδες τραυματίες (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας έξω από δικαστήριο στην πρωτεύουσα του Πακιστάν Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.
«Στις 12:39 (τοπική ώρα, 09:39 ώρα Ελλάδας) έγινε επίθεση αυτοκτονίας στο Καχέρι» όπου βρίσκεται το δικαστήριο, δήλωσε ο υπουργός Μοχσίν Νακβί σε δημοσιογράφους στο σημείο, κάνοντας λόγο για 12 νεκρούς και 27 τραυματίες.
Κάποιοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στο Reuters πηγή από νοσοκομείο.
Ο βομβιστής προσπάθησε να εισέλθει πεζή στο δικαστήριο αλλά πυροδότησε τον μηχανισμό έξω από αυτό, κοντά σε όχημα της αστυνομίας, αφότου περίμενε εκεί για 10-15 λεπτά, δήλωσε ο Νακβί.
«Ερευνούμε το περιστατικό από διάφορες πλευρές. Δεν ήταν μια ακόμα βόμβα. Έγινε μέσα στο Ισλαμαμπάντ», δήλωσε ο υπουργός.
Σε αυτή την περιοχή όπου βρίσκονται κατοικίες, μάρτυρες ανέφεραν νωρίτερα ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη.
«Καθώς στάθμευσα το αυτοκίνητό μου και μπήκα στο συγκρότημα…άκουσα μια ισχυρή έκρηξη στην είσοδο», δήλωσε ο δικηγόρος Ρουστάμ Μαλίκ. «Ήταν το απόλυτο χάος, δικηγόροι και πολίτες έτρεχαν προς το εσωτερικό του συγκροτήματος. Είδα δύο πτώματα να κείτονται κοντά στην πόρτα και πολλά αυτοκίνητα να καίγονται», πρόσθεσε ο δικηγόρος, ένας από τους μάρτυρες που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή, όπου βρίσκονται επίσης πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες.
