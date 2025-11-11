Τα ΕΛΤΑ «πάνε» στα ΚΕΠ – Τι συζητείται για το μέλλον των ταχυδρομείων

Αλλαγές στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ (με ενδεχόμενο συγκατοίκησή τους στα ΚΕΠ) ενδεχομένως να προκύψουν μετά την έναρξη του κύκλου διαβούλευσης που δρομολογεί η νέα διοίκηση με τους τοπικούς φορείς και τις κοινωνίες, στις περιοχές που περιλαμβάνονται στη λίστα με τα καταστήματα των οποίων το κλείσιμο είχε ανακοινωθεί πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Καθημερινής.

Στο τραπέζι έχει τεθεί και η πρόταση αξιοποίησης των χώρων των ΚΕΠ, μέσα στους οποίους θα μπορούσαν να στεγαστούν οι υπηρεσίες των ΕΛΤΑ με το μοντέλο «shop in shop».

Ωστόσο, το ενδεχόμενο οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να περάσουν εξ ολοκλήρου στα ΚΕΠ θεωρείται δύσκολο, καθώς τα ΚΕΠ δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λειτουργία ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο ορισμένα από τα 158 καταστήματα της Περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και μετά τη λήξη της τρίμηνης παράτασης που τους δόθηκε, έπειτα από τις σφοδρές αντιδράσεις που προηγήθηκαν. Είναι πιθανό ορισμένα από τα 158 καταστήματα της Περιφέρειας να συνεχίσουν τη λειτουργία της και μετά την τρίμηνη παράταση.

Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης είχε πρόσφατα επισημάνει ότι «πρώτα θα έπρεπε να επικοινωνηθούν όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές και, δεύτερον, να διερευνηθούν και πρόσθετες λύσεις».

Από την πρώτη στιγμή, με την ανακοίνωση των λουκέτων, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι προσφέρθηκαν να καλύψουν τα λειτουργικά κόστη, όπως το μηνιαίο μίσθωμα και οι λογαριασμοί ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο.

Διαβάστε επίσης

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τους ιερείς – Τα τάματα, ο ναός–«καβάτζα» και οι επώνυμοι πελάτες

Εξασθενεί η κακοκαιρία αλλά παραμένει μαζί μας: Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες – Προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα

Δεν λέει να κοπάσει η ένταση στα Βορίζια: Η αδερφή της 56χρονης καταγγέλλει ότι η μητέρα του Καργάκη την έβρισε και την απείλησε