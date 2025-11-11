search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 10:54

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 14χρονο για ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο

11.11.2025 10:54
peripoliko new

Στη σύλληψη ενός 14χρονου για ληστεία που φέρεται να διέπραξε την Κυριακή σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος αφαίρεσε υπό την απειλή μαχαιριού 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται σε ακόμα δύο ληστείες.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις το Σάββατο (8/11) αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμα ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό 950 ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Συνεχίζεται το μυστήριο με τα όπλα του φονικού – Με αμείωτη ένταση εξελίσσονται οι έρευνες 

Στα «κάγκελα» οι ψυχίατροι με τον Βαρτζόπουλο που τους στέλνει στη Δικαιοσύνη – Εφημερίες ξεκινούν με 0 διαθέσιμα κρεβάτια

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Μοναστηρίου με επτά τραυματίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

hellas_gold_new
BUSINESS

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

tsoukalas_0502_1460-820-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα της «δεξιάς πολυκατοικίας» ο Σαμαράς, λέει το ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

PERIPOLIKO EKAB
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμα της

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 12:14
Untitled design (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Αναμένεται συνάντηση με Τσιάρα

ellada-tourismos-new
TRAVEL

Condé Nast Traveller: Ποιος ελληνικός προορισμός χαρακτηρίστηκε «ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη για το 2026» (Photos)

agrotis xorafi 8876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται κατά 50% το όριο επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

1 / 3