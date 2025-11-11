Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 14χρονο για ληστεία με μαχαίρι σε ψιλικατζίδικο

Στη σύλληψη ενός 14χρονου για ληστεία που φέρεται να διέπραξε την Κυριακή σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο ανήλικος αφαίρεσε υπό την απειλή μαχαιριού 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι εμπλέκεται σε ακόμα δύο ληστείες.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς στις το Σάββατο (8/11) αφαίρεσε από παρόμοιο κατάστημα με τον ίδιο τρόπο το χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, ενώ περί τα τέλη Οκτωβρίου 2025, από κοινού με δύο ακόμα ανήλικους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί, αφαίρεσαν ομοίως με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό 950 ευρώ, από κατάστημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Τέλος, προέκυψε ότι οι δύο τελευταίοι ανήλικοι τέλη Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, εισήλθαν σε κατάστημα καφέ – ψιλικών και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (200) ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σχετική δικογραφία που σχηματίστηκε, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

