search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:51
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 08:20

Α. Σιάμισιης (HELLENiQENERGY): «Η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει από ενέργεια – Ενισχύεται η γεωπολιτική μας θέση»

12.11.2025 08:20
siamisis helleniq

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και τη στρατηγική θέση της χώρας ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εμφανίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum 2025. Στην ομιλία του ανέλυσε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και τις πρόσφατες συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και το επενδυτικό της περιβάλλον.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις και πλέον αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία. «Η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει από πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τυχόν αυξομειώσεις στις τιμές είναι παροδικές και δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την αγορά».

Αναφερόμενος στις επενδυτικές προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πολυεθνικών εταιρειών, επισήμανε ότι απαιτούνται πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ορθή επιχειρηματική τοποθέτηση και ρεαλιστική προοπτική ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, στο παρελθόν υπήρχε ενδιαφέρον από ξένους ενεργειακούς κολοσσούς, ωστόσο η πολιτική αβεβαιότητα τους είχε οδηγήσει προσωρινά εκτός Ελλάδας. «Σήμερα επιστρέφουν με πιο στέρεες βάσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος παρέμενε ανενεργός επί 13 χρόνια. Όπως ανέφερε, «μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε την έγκριση και πιστεύω ότι εντός του έτους θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε πετρέλαιο». Η συνεργασία με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προχωρά, με στόχο ο αγωγός να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο που «φεύγουν οι ρωσικές εταιρείες» από την περιοχή.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY στάθηκε και στη γεωλογική προοπτική των ερευνών σε Κρήτη και Ιόνιο, εκφράζοντας αισιοδοξία για τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο, όπου οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου ενισχύουν τη σημασία της περιοχής.

Σχολιάζοντας την πράσινη μετάβαση, επεσήμανε ότι, αν και αναγκαία, παραμένει ακριβή και συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα. «Η Ευρώπη έκανε λάθος ανάγνωση, δίνοντας υπερβολική έμφαση στην κλιματική αλλαγή, παραμερίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων», ανέφερε. Εξήγησε ότι η μείωση εκπομπών CO₂ είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα, καθώς «η ενεργειακή στρατηγική πρέπει να στηρίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και την οικονομική ρεαλιστικότητα».

Τέλος, επεσήμανε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν έχουν μηδενικό κόστος, καθώς «η παραγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες». Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής, εφόσον συνεχίσει να επενδύει στη σταθερότητα, τη συνεργασία και την τεχνολογική πρόοδο».

Διαβάστε επίσης

Miele: Τρέχει με 14% ανάπτυξη στην Ελλάδα – Στο 2%-2,5% ανεβαίνει συνολικά η αγορά ηλεκτρικών ειδών

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος της νέας ενεργειακής εποχής»

TITAN: Ενισχύει τη θέση του στη Δυτική Ευρώπη με εξαγορά στη Γαλλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

via_anilikon_new
ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία – σοκ από την ΠΟΕΔΗΝ για τη βία ανηλίκων: 2.000 παιδιά θύματα ξυλοδαρμού νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:45
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

1 / 3