Α. Σιάμισιης (HELLENiQENERGY): «Η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει από ενέργεια – Ενισχύεται η γεωπολιτική μας θέση»

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και τη στρατηγική θέση της χώρας ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εμφανίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum 2025. Στην ομιλία του ανέλυσε τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας και τις πρόσφατες συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και το επενδυτικό της περιβάλλον.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις και πλέον αποκτά αυξημένη γεωστρατηγική σημασία. «Η Ελλάδα δεν θα ξεμείνει από πετρέλαιο και φυσικό αέριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «τυχόν αυξομειώσεις στις τιμές είναι παροδικές και δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την αγορά».

Αναφερόμενος στις επενδυτικές προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πολυεθνικών εταιρειών, επισήμανε ότι απαιτούνται πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ορθή επιχειρηματική τοποθέτηση και ρεαλιστική προοπτική ανάπτυξης. Όπως σημείωσε, στο παρελθόν υπήρχε ενδιαφέρον από ξένους ενεργειακούς κολοσσούς, ωστόσο η πολιτική αβεβαιότητα τους είχε οδηγήσει προσωρινά εκτός Ελλάδας. «Σήμερα επιστρέφουν με πιο στέρεες βάσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική», είπε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων, ο οποίος παρέμενε ανενεργός επί 13 χρόνια. Όπως ανέφερε, «μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε την έγκριση και πιστεύω ότι εντός του έτους θα ξεκινήσουμε να στέλνουμε πετρέλαιο». Η συνεργασία με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας προχωρά, με στόχο ο αγωγός να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο που «φεύγουν οι ρωσικές εταιρείες» από την περιοχή.

Ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY στάθηκε και στη γεωλογική προοπτική των ερευνών σε Κρήτη και Ιόνιο, εκφράζοντας αισιοδοξία για τα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ενώ αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στη Μεσόγειο, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο, όπου οι ανακαλύψεις φυσικού αερίου ενισχύουν τη σημασία της περιοχής.

Σχολιάζοντας την πράσινη μετάβαση, επεσήμανε ότι, αν και αναγκαία, παραμένει ακριβή και συχνά ερμηνεύεται λανθασμένα. «Η Ευρώπη έκανε λάθος ανάγνωση, δίνοντας υπερβολική έμφαση στην κλιματική αλλαγή, παραμερίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων», ανέφερε. Εξήγησε ότι η μείωση εκπομπών CO₂ είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα, καθώς «η ενεργειακή στρατηγική πρέπει να στηρίζεται στην τεχνολογία, την καινοτομία και την οικονομική ρεαλιστικότητα».

Τέλος, επεσήμανε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν έχουν μηδενικό κόστος, καθώς «η παραγωγή και εγκατάσταση εξοπλισμού συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες». Παρά ταύτα, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής, εφόσον συνεχίσει να επενδύει στη σταθερότητα, τη συνεργασία και την τεχνολογική πρόοδο».

