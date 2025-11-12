Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ φέρνει τη NIO στην Ελλάδα και εγκαινιάζει νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση της αγοράς

Την έναρξη της συνεργασίας της με τη NIO, το κινεζικό brand ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε, στο Μουσείο Βορρέ, παρουσία στελεχών της NIO, εκπροσώπων του Ομίλου και θεσμικών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία και η τεχνολογική προσέγγιση της NIO, με έμφαση στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στο σύστημα Battery Swap, που επιτρέπει την πλήρη αντικατάσταση της μπαταρίας σε λίγα λεπτά, καθώς και στη ΝΟΜΙ, την τεχνητή βοηθό που υποστηρίζει τον οδηγό με φωνητικές εντολές. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης και το οικοσύστημα NIO House, το οποίο προσφέρει στους κατόχους μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κα Li Ying, εμπορική ακόλουθος της Πρεσβείας της Κίνας, ο Hui Zhang, Group Vice President της NIO Europe, και ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business. Από ελληνικής πλευράς παρόντες ήταν ο Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, καθώς και μέλη της διοικητικής ομάδας.

Ο κ. Κυριακόπουλος, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι η είσοδος της NIO εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στόχευση του Ομίλου για «βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας ως βασικού πυλώνα της βιώσιμης μετακίνησης και τη δέσμευση του Ομίλου για συμβολή στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Μήνυμα προς το ελληνικό κοινό απηύθυνε μέσω βίντεο ο William Li, ιδρυτής της NIO, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Thijs Meijling σημείωσε ότι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της NIO στις ευρωπαϊκές αγορές, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ως στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα.

Την παρουσίαση ολοκλήρωσε η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, η οποία παρουσίασε τα πρώτα μοντέλα που διατίθενται στη χώρα – το EL6, το ET5 και το ET5 Touring – καθώς και το firefly, που απευθύνεται στην κατηγορία των μικρότερων αστικών οχημάτων. Όπως ανέφερε, στόχος της NIO είναι να φέρει την τεχνολογία και την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης «πιο κοντά στον Έλληνα οδηγό», συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και λειτουργικότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι ambassadors της NIO και του firefly στην Ελλάδα, η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά και ο σεφ Χρήστος Μοίρας, οι οποίοι θα συμβάλουν στην επικοινωνία του brand στη χώρα.

Η NIO, που ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη, διαθέτει σήμερα κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 14 χώρες και περιοχές, με παρουσία σε επτά αγορές και πελατειακή βάση σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως.

