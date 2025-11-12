search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:51
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 08:10

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ φέρνει τη NIO στην Ελλάδα και εγκαινιάζει νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση της αγοράς

12.11.2025 08:10
nio press

Την έναρξη της συνεργασίας της με τη NIO, το κινεζικό brand ηλεκτρικών οχημάτων, ανακοίνωσε η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε, στο Μουσείο Βορρέ, παρουσία στελεχών της NIO, εκπροσώπων του Ομίλου και θεσμικών παραγόντων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία και η τεχνολογική προσέγγιση της NIO, με έμφαση στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στο σύστημα Battery Swap, που επιτρέπει την πλήρη αντικατάσταση της μπαταρίας σε λίγα λεπτά, καθώς και στη ΝΟΜΙ, την τεχνητή βοηθό που υποστηρίζει τον οδηγό με φωνητικές εντολές. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες ημιαυτόνομης οδήγησης και το οικοσύστημα NIO House, το οποίο προσφέρει στους κατόχους μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η κα Li Ying, εμπορική ακόλουθος της Πρεσβείας της Κίνας, ο Hui Zhang, Group Vice President της NIO Europe, και ο Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business. Από ελληνικής πλευράς παρόντες ήταν ο Πάρης Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, καθώς και μέλη της διοικητικής ομάδας.

Ο κ. Κυριακόπουλος, στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι η είσοδος της NIO εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στόχευση του Ομίλου για «βιώσιμη κινητικότητα χωρίς περιορισμούς». Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της ασφάλειας ως βασικού πυλώνα της βιώσιμης μετακίνησης και τη δέσμευση του Ομίλου για συμβολή στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Μήνυμα προς το ελληνικό κοινό απηύθυνε μέσω βίντεο ο William Li, ιδρυτής της NIO, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ στην περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο Thijs Meijling σημείωσε ότι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη της NIO στις ευρωπαϊκές αγορές, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ως στρατηγικό εταίρο για την Ελλάδα.

Την παρουσίαση ολοκλήρωσε η Σοφία Μητράκη, Head of NIO Greece, η οποία παρουσίασε τα πρώτα μοντέλα που διατίθενται στη χώρα – το EL6, το ET5 και το ET5 Touring – καθώς και το firefly, που απευθύνεται στην κατηγορία των μικρότερων αστικών οχημάτων. Όπως ανέφερε, στόχος της NIO είναι να φέρει την τεχνολογία και την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης «πιο κοντά στον Έλληνα οδηγό», συνδυάζοντας καινοτομία, άνεση και λειτουργικότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης οι ambassadors της NIO και του firefly στην Ελλάδα, η σχεδιάστρια Χριστίνα Κοντοβά και ο σεφ Χρήστος Μοίρας, οι οποίοι θα συμβάλουν στην επικοινωνία του brand στη χώρα.

Η NIO, που ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη, διαθέτει σήμερα κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε 14 χώρες και περιοχές, με παρουσία σε επτά αγορές και πελατειακή βάση σε περισσότερες από 350 πόλεις παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Miele: Τρέχει με 14% ανάπτυξη στην Ελλάδα – Στο 2%-2,5% ανεβαίνει συνολικά η αγορά ηλεκτρικών ειδών

Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος της νέας ενεργειακής εποχής»

TITAN: Ενισχύει τη θέση του στη Δυτική Ευρώπη με εξαγορά στη Γαλλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τις Βρυξέλλες ως την Αθήνα, η στεγαστική κρίση απειλεί μια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων

via_anilikon_new
ΥΓΕΙΑ

Στοιχεία – σοκ από την ΠΟΕΔΗΝ για τη βία ανηλίκων: 2.000 παιδιά θύματα ξυλοδαρμού νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 08:45
san francisko new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Σαν Φρανσίσκο: Οδηγός τρένου κοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80 χλμ. την ώρα – Εκσφενδονίστηκαν οι επιβάτες (Video)

athanasopoulos cepal
BUSINESS

Η Cepal αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό στη fintech Finclude

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει ότι έχει «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC (video)

1 / 3