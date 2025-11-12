search
12.11.2025 11:38

O «Βρικόλακας του Παρισιού» αποκαλύπτει: «Έτσι ξεκινησαν οι εμμονές μου»

12.11.2025 11:38
brykolakas new

Τρεις δεκαετίες μετά τη σύλληψή του, ο Νίκο Κλο, γνωστός ως «Βρικόλακας του Παρισιού», μίλησε ανοιχτά για το πώς ξεκίνησε η εμμονή του με την ανθρώπινη σάρκα – μια ιστορία που συγκλόνισε τη Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας του ’90.

Ο Κλο, τότε 22 ετών, συνελήφθη στο Παρίσι για τη δολοφονία του 34χρονου Τιερί Μπισονιέ.

Ο ίδιος ομολόγησε το έγκλημα και αποκάλυψε ότι είχε ληστέψει τάφους για να συλλέγει υπολείμματα σορών, ενώ εργαζόταν σε νεκροτομείο ώστε να έχει πρόσβαση σε ανθρώπινα σώματα. Παραδέχτηκε ότι έκοβε μικρά κομμάτια σάρκας από τα πτώματα και τα έτρωγε, αρχικά ωμά και αργότερα μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους.

Ο Κλο καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης αλλά αποφυλακίστηκε το 2002, μετά από επτά χρόνια. Σήμερα ζει ελεύθερος και έχει γράψει το βιβλίο The Cannibal Cookbook, ενώ διατηρεί ιστοσελίδα όπου πουλά «συλλεκτικά αντικείμενα εμπνευσμένα από διαβόητους δολοφόνους».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast Anything Goes with James English, ο 54χρονος σήμερα Κλο περιέγραψε πώς ξεκίνησαν οι φρικτές εμμονές του

«Ήμουν 12 ετών όταν είδα ένα περιοδικό με φωτογραφίες από ένα έγκλημα κανιβαλισμού. Οι εικόνες αυτές με σημάδεψαν. Από τότε είχα ψυχοπαθητικές φαντασιώσεις, σκεφτόμουν το να σκίζω σάρκα με τα δόντια μου».

Όπως είπε, στα 17 του απέκτησε «φετίχ για το αίμα», και όταν βρήκε δουλειά σε νεκροτομείο ανακάλυψε πόσο εύκολο ήταν να μείνει μόνος με τα πτώματα.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι έκλεβε σακούλες αίματος από το νοσοκομείο όπου δούλευε μερικώς, χρησιμοποιώντας πλαστά αυτοκόλλητα ώστε να φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί: «Έπαιρνα δύο ή τρεις σακούλες την εβδομάδα για περίπου έξι μήνες».

Όπως είπε, η πράξη δεν είχε να κάνει με τη γεύση, αλλά με «την ένταση, την αδρεναλίνη» που του προκαλούσε.

Ο «Βρικόλακας του Παρισιού» παραμένει ένα από τα πιο σοκαριστικά παραδείγματα κανιβαλισμού στη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς η υπόθεση αποκάλυψε μια ακραία ψυχοπαθητική συμπεριφορά που κρυβόταν πίσω από το προσωπείο ενός ήρεμου νεαρού υπαλλήλου νεκροτομείου.

