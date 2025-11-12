Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

Τo πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα.

Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή.

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄️☃️❄️ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

A look at today's progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz November 11, 2025

Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης πολικής θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου, παγώνουν και πέφτουν από τα δέντρα.

