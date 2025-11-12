search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 11:23
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.11.2025 10:56

Σε «βαθιά κατάψυξη» οι ΗΠΑ: Χιονοθύελλα στο Μίσιγκαν, παγώνουν τα ιγκουάνα στη Φλόριντα (Photo/Video)

12.11.2025 10:56
xioni new

Τo πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα.

Χιόνι που συσσωρεύεται στις ανατολικές Μεγάλες Λίμνες από ένα σύντομο κύμα αρκτικού αέρα έπληξε τουλάχιστον 24 πόλεις μέχρι το Μαϊάμι με τις θερμοκρασίες έως και 20 βαθμούς κάτω από τον μέσο όρο του φυσιολογικού γα την εποχή.

Η εξέλιξη της χιονοθύελλας που παίρνει «σχήμα λίμνης», όπως κατέγραψαν δορυφόροι, χαρακτηρίζεται ως σπάνιο φαινόμενο στα μετεωρολογικά χρονικά.

Στις δυτικές Μεγάλες Λίμνες, ως και 30 εκατοστά χιονιού στρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες νότια του Σικάγο, ενώ το χιόνι από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν, ξεπέρασε τις 25 εκατοστά.

Οι θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από –12°C στο Μίσιγκαν, έπεσαν στους -3°C στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα , τους 0°C στο Μπατόν Ρουζ της Λουιζιάνα και στους 4°C στο Ορλάντο της Φλόριντα, όπου τα «ψυχρόαιμα» ιγκουάνα, λόγω της ασυνήθιστης πολικής θερμοκρασίας υφίστανται απώλεια μυϊκού ελέγχου, παγώνουν και πέφτουν από τα δέντρα.

