Ο οφθαλμίατρος, η εικαστικός, και η σκοτεινή διαδρομή μιας εμμονής που κατέληξε σε πυροβολισμούς μπροστά σε ένα παιδί

Η υπόθεση που συγκλόνισε την αστική γειτονιά του Χαλανδρίου και απασχόλησε την κοινή γνώμη επί χρόνια δεν ήταν μια στιγμιαία πράξη βίας, αλλά το αποκορύφωμα μιας μακρόχρονης και ταραχώδους σχέσης.

Πίσω από τους πυροβολισμούς του Νοεμβρίου του 2021, όταν η 54χρονη Κλοντιάνα Τσέλο άνοιξε πυρ εναντίον του γνωστού οφθαλμίατρου Γιώργου Νέου μπροστά στην ανήλικη κόρη τους, ξεδιπλώνεται μια δεκαπενταετής ιστορία πάθους, συγκρούσεων και εμμονής. Τέσσερα χρόνια μετά, η Δικαιοσύνη κλείνει οριστικά τον κύκλο της υπόθεσης, επικυρώνοντας την ποινή των 21 ετών κάθειρξης για τη γυναίκα που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή.

Ήταν Πέμπτη 11 Νοεμβρίου του 2021 όταν ο γνωστός χειρουργός-οφθαλμίατρος έχει μόλις σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας του στο Χαλάνδρι και βγαίνοντας από το αυτοκίνητο δέχεται τέσσερις σφαίρες μπροστά στα έντρομα μάτια της 13χρονης κόρης του. Το όπλο κρατούσε η ίδια η μητέρα του παιδιού, η 54χρονη Κλοντιάνα Τσέλο, μια γυναίκα που δηλώνει εικαστικός και που τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έζησε μια ταραχώδη σχέση με τον γιατρό. Μια σχέση που ξεκίνησε ως έρωτας και κατέληξε σε εφιάλτη.

Πριν από λίγα 24ωρα, το Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση σε 21 χρόνια κάθειρξη για την Τσέλο. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, κρίνοντας πως ενήργησε με απόλυτη συνείδηση των πράξεών της. Για τον Γιώργο Νέο, η απόφαση αυτή σηματοδοτεί, όπως είπε, «την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης μας στη Δικαιοσύνη».

Η αρχή μιας παθιασμένης αλλά καταστροφικής σχέσης

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη του 2007, όταν ο γνωστός οφθαλμίατρος ήδη παντρεμένος και με καθιερωμένη καριέρα, γνωρίζει την Κλοντιάνα Τσέλο. Η σχέση τους εξελίσσεται γρήγορα σε ερωτικό δεσμό, παρά τις δεσμεύσεις του γιατρού.

Το 2009 γεννιέται η μικρή Μελίνα, ένα παιδί που αλλάζει τη ζωή και των δύο. Αρχικά ο οφθαλμίατρος αμφισβητεί την πατρότητα, όμως τα αποτελέσματα του τεστ DNA δεν τον δικαιώνουν. Αναγνωρίζει επίσημα την κόρη του και αναλαμβάνει τα έξοδα ανατροφής της, ενώ η σύζυγός του, μια Αγγλίδα που είχε γνωρίσει στο Λονδίνο, αποδέχεται τη νέα πραγματικότητα και στηρίζει τον σύζυγό της.

Παρά ταύτα, η σχέση με την Τσέλο δεν αργεί να εκτροχιαστεί. Η ίδια, όπως περιγράφουν άνθρωποι από το περιβάλλον του γιατρού, αδυνατεί να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι εκείνος δεν εγκατέλειψε την οικογένειά του. Οι εκρήξεις θυμού, οι απειλές και οι εκβιασμοί γίνονται ολοένα και συχνότεροι, ενώ τα χρήματα της διατροφής φαίνεται να τροφοδοτούν μια πολυτελή αλλά ασταθή ζωή.

Το 2016, μετά από χρόνια αντιπαράθεσης, ο οφθαλμίατρος αποφασίζει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την επιμέλεια της μικρής του κόρης, εκφράζοντας ανησυχία για το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε. Το δικαστήριο τον δικαιώνει και η επιμέλεια περνά στα χέρια του, ενώ η Κλοντιάνα Τσέλο χάνει τόσο την κηδεμονία όσο και τη διατροφή. Από εκείνη τη στιγμή, η συμπεριφορά της γίνεται ακόμα πιο ασταθής και επιθετική.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές επιθέσεις της, στήνει καρτέρι στη σύζυγο του γιατρού και της επιτίθεται έξω από το σπίτι τους. Η γυναίκα τραυματίζεται πέφτοντας στο έδαφος, ενώ η Τσέλο καταδικάζεται για ξυλοδαρμό και εκβίαση. Παρά τις δικαστικές αποφάσεις και τα ασφαλιστικά μέτρα που της απαγορεύουν να πλησιάζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, η οργή της δεν σβήνει.

Το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου 2021, η εμμονή παίρνει τραγική μορφή. Η Τσέλο περιμένει τον γιατρό έξω από το σπίτι του, οπλισμένη. Μόλις εκείνος βγαίνει από το αυτοκίνητο, τον στοχεύει και πυροβολεί τέσσερις φορές. Η κόρη τους, τότε 13 ετών, παρακολουθεί ανήμπορη τη σκηνή. Ο γιατρός σώζεται από θαύμα, χάρη στις άμεσες ενέργειες των διασωστών και των γιατρών του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε.

Πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο επέβαλε στην 54χρονη σήμερα γυναίκα 21 χρόνια κάθειρξη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του οφθαλμίατρου, την απόπειρα αρπαγής του ανηλίκου παιδιού τους, αλλά και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Την ενοχή της κατηγορουμένης είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας της έδρας, αναφέροντας στην αγόρευσή του πως σκόπευσε και έπληξε σε ζωτικά σημεία το θύμα. «Η κατηγορούμενη σκόπευσε και έπληξε σε ζωτικά σημεία το θύμα. Η εμπλοκή στο όπλο έσωσε το θύμα από το μακάβριο τέλος» είχε πει χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Η κατηγορούμενη προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της συνέχισε να τον χτυπά στο κεφάλι με το όπλο και στη συνέχεια με μια πέτρα. Όλοι οι ισχυρισμοί της δε στέκουν στην κοινή λογική. Μια φράση κράτησα από την κατάθεση του θύματος: “Δώστε μου λίγα χρόνια ζωής”».

Από την πλευρά της η 54χρονη, κατά την απολογία της στο δικαστήριο, η οποία διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες είχε ισχυριστεί: «Αρνούμαι τις κατηγορίες σε βάρος μου. Είμαι αθώα και βρέθηκα σε κατάσταση άμυνας. Από το 2018 έως πρόσφατα προσπαθούσαν να με βάλουν στο ψυχιατρείο. Κάθε έξι μήνες ήθελε να έχει χαρτί ότι δεν είμαι καλά για να παίρνει τα μερίσματα μου. Δεχόμουν απειλές. ”Σταματά τις ενέργειες που κανείς. Θα σε βάλουμε ψυχιατρείο, θα σε ξεκάνουμε με ένεση”, μου έγραφαν» ανέφερε τότε η 54χρονη.

