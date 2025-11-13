Πανικός στο κέντρο του Ηρακλείου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε βιτρίνα καταστήματος.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα creta24.gr, όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10 το βράδυ, στη διάρκεια βροχόπτωσης. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν άλλα τέσσερα άτομα, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα, το ΙΧ, να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε μάλιστα και κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.
