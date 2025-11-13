Τραγωδία στην Αχαΐα: Σήμερα η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα – «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ» λέει ο θείος του

Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον μικρό Ανδρέα στην Αχαΐα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μάντρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπατών, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

O 25χρονος, που πρόσεχε τον 3χρονο Ανδρέα, είχε βγει μαζί του μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού. Την ώρα που περπατούσαν, ο άνδρας χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά.

Η πτώση ήταν από ύψος περίπου δύο μέτρων και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης, ωστόσο για τον μικρό Ανδρέα ήταν μοιραία η πρόσκρουση.

Ο 25χρονος θείος του μικρού είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη. «Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό.

«Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια, σύμφωνα με το Star.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας. «Τον είχα στην αγκαλιά μου. Λίγο αργότερα μου ξέφυγε πήγα να τον συγκρατήσω και οι δύο μαζί πέσαμε από ύψος περίπου 2 με 3 μέτρα».

Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι ο ίδιος είναι τεχνίτης, φτιάχνει σκεπές και είναι μαθημένος στα ύψη.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση.

