Τρέχει με τα αγροτικά ο Μητσοτάκης, ξεκίνησαν οι φουρτούνες με την Ιθάκη, ο Βενιζέλος αποτιμά τα ενεργειακά προβλέποντας εξελίξεις, ο Ανδρουλάκης και η κριτική βεντέτα

Το αγροτικό παιδεύει και θα παιδέψει πολύ ακόμα την κυβέρνηση.

Πληρωμές θα γίνουν στην καλύτερη περίπτωση κατά ένα μέρος και με δυσκολία θα προλάβουν οι υπηρεσίες μέχρι τις γιορτές να δώσουν κάτι σημαντικό. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις προκαταβολές στα τέλη Νοεμβρίου, βέβαια, αλλά και πριν ένα μήνα όλο διαβεβαιώσεις έδιναν που δεν προχώρησαν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άργησε να αντιληφθεί το βάρος, το εύρος και την ένταση του προβλήματος. Και τώρα τρέχει (μέσα από χωράφια) να κάνει εξαγγελίες μπας και εξευμενίσει την εξεγερμένη περιφέρεια.

Too little too late, που λένε και στα φροντιστήρια αγγλικών στον θεσσαλικό κάμπο.

Το βιβλίο του Αλέξη προκαλεί φουρτούνες

Δεν υπεισέρχομαι σε θέματα διαρροών αυτούσιων κειμένων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

Ούτε φυσικά και στον πόλεμο, στον οποίο ενεπλάκη και ο εκδοτικός οίκος, που θέλει να διασφαλίσει τα δικά του δικαιώματα.

Αυτά ας τα βρουν οι αρμόδιοι, που λένε.

Εκείνο που παρατηρώ και θέλω να σχολιάσω είναι πως πριν ακόμα κυκλοφορήσει η Ιθάκη, άρχισαν οι φουρτούνες και οι Οδύσσειες περιπέτειες.

Με επίκεντρο κάτι mea culpa του προέδρου Αλέξη και άλλες τέτοιες προσεγγίσεις, που ήδη ερμηνεύονται ως «άδειασμα» και πολιτικών και ανθρώπων.

Στελέχη του παλαιού, ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ (των περιόδων 2015-2019 και 2019-2023) κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Και με άγριες διαθέσεις για να απαντήσουν.

Φανταστείτε τι θα γίνει όταν κυκλοφορήσει το βιβλίο…

Ο Βενιζέλος εξηγεί – πειστικά…

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο ξεκαθαρίζει η εικόνα και αποσαφηνίζονται η σημασία και οι επιδράσεις των ενεργειακών συμφωνιών στο ευρύτερο γεωπολιτικό παζλ της περιοχής.

Χρειάζεται βλέπετε ψυχραιμία και σοβαρή αποτίμηση των κινήσεων αυτών και όχι αποκλειστικά ενθουσιώδης διάθεση και πανηγυρική αντιμετώπιση.

«Συμβουλεύτηκα» λοιπόν τον Ευάγγελο Βενιζέλο που έχει κριτική, αλλά και τεκμηριωμένη ματιά.

Τι είπε σε εκδήλωση για τα θέματα αυτά ο πάντα ενημερωμένος Ευάγγελος;

Πρώτον, ότι αν θεωρήσουμε τις συμφωνίες ως μία ψήφο εμπιστοσύνης από την administration Τραμπ υπέρ της Ελλάδος, εναντίον της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα ήταν μία αφελής, απλουστευτική προσέγγιση η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες παρεξηγήσεις. Σαν να λέει μην μπερδευτούμε και θεωρούμε ότι νικήσαμε καμιά Τουρκία.

Δεύτερον ότι τα οικόπεδα στο Ιόνιο ήταν οριοθετημένα από το 2014, άρα υπάρχει ένα κενό 11 ετών, κατά το οποίο (και) η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε προτεραιότητα την πράσινη μετάβαση. Άρα θα πρέπει να δούμε τώρα τα δεδομένα της τεχνολογίας, της ενεργειακής αγοράς. Σαν να λέει, ξεπεράστηκε αυτό το στοίχημα.

Τρίτο, θύμισε με νόημα την αναστολή των διεργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Και ότι η προοπτική ένταξης ιδιωτών επενδυτών στο έργο σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Αναρωτήθηκε με νόημα μήπως ξεκινήσουμε από το Ισραήλ προς την Κύπρο αντί να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα προς την Κύπρο. Σαν να λέει, παραμένει μπερδεμένο αυτό το παιχνίδι.

…και προβλέπει εξελίξεις

Και ένα συμπέρασμα που μοιάζε σαν πρόβλεψη ραγδαίων εξελίξεων στην περιοχή με επίκεντρο τα ενεργειακά:

«Όταν η πρώτη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής είναι η ενεργειακή και όχι η ιστορικο-γεωγραφική, δηλαδή μία έντονα γεωοικονομική, τότε αλλάζουν οι ρυθμοί, αλλάζει η αίσθηση του χρόνου, το δόγμα ότι δεν πειράζει, μπορούμε να περιμένουμε για καλύτερες συνθήκες και ασφαλέστερες, αλλάζει γιατί με οικονομικές συνθήκες, με αγοραία κριτήρια, δεν μπορείς να έχεις ένα δόγμα προσεκτικής και αργής διαχείρισης του χρόνου».

Ο Βενιζέλος τα καταφέρνει να είναι και υπεραναλυτικός, αλλά ταυτόχρονα και μεστός.

– Πάντως εάν η προσδοκία της Αθήνας (και ο στόχος) είναι να μπει αμερικανική εταιρεία για να χρηματοδοτήσει το καλώδιο και έτσι να αναλάβουν τρόπον τινά οι ΗΠΑ το έργο, ώστε αυτό να γίνει τελικά, προκύπτει το εξής: Η Ουάσιγκτον θα πάει κόντρα στην Άγκυρα ή θα επιδιώξει μία «συνεννόηση» με τον Ερντογάν, ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και όλοι να έχουν λόγο στα όσα γίνονται;

Σαν να «δένουν» τα πράγματα προς μία νέα ισορροπία (το λέω ευγενικά, βάλτε όποια λέξη θέλετε) Ελλάδας – Τουρκίας, εάν όντως οι Αμερικάνοι «αναλάβουν» όλο το παιχνίδι στην περιοχή και τα αφήσουμε όλα στα διακριτική ευχέρεια του Τραμπ.

Κόντρα για τη βεντέτα, κριτική για την έλλειψη βούλησης

Όλα τα είχαμε με τα Βορίζια και τα σχετικά στην Κρήτη, η πολιτική κόντρα μεταξύ Κρητικών μάλιστα, για τον όρο βεντέτα, μας έλειπε.

Θέλησε να κάνει κριτική στην κυβέρνηση για τα άγρια με τα όπλα που συμβαίνουν στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά κάπου έγινε παρεξήγηση. Τι είπε ο πρόεδρος Νίκος; Να μην συγχέουμε λέει, τα ‘‘εγκλήματα τιμής’’ με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες. «Βεντέτα σημαίνει ‘‘έγκλημα τιμής’’» εξήγησε, αφήνοντας την απορία να αιωρείται! Βλέπετε, ξέραμε ότι το έγκλημα είναι έγκλημα και η λέξη τιμή δίπλα είναι σαν να δικαιολογεί το έγκλημα – τουλάχιστον αυτό θεώρησε ο Παύλος Μαρινάκης και επιτέθηκε στον σύντεκνο.

Είμαι βέβαιος ότι ο Ανδρουλάκης δεν ήθελε να αφήσει καμία χαραμάδα, αλίμονο – τα καταδικάζει όλα, ακόμα και τις βεντέτες για τον οποιονδήποτε λόγο. Απλά χρειάζεται μία προσοχή στις διατυπώσεις, γιατί τα πράγματα είναι σε λεπτό σχοινί.

Κατά τα άλλα έχει δίκιο που λέει ότι δεν υπάρχει νομοθετικό κενό για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας – από το 2011 είναι κακούργημα ακόμα και σε πανηγύρια, γάμους και εκδηλώσεις – αλλά η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Όταν στερεύουν οι τόκοι, ανθίζουν οι προμήθειες

Στα τραπεζικά επιτελεία φαίνεται πως επικρατεί κινητικότητα — και όχι απαραίτητα γύρω από νέα δάνεια. Μετά από μια διετία υψηλών επιτοκίων που «φούσκωσαν» τα καθαρά έσοδα τόκων, η αγορά μπαίνει σε άλλη φάση. Τα επιτόκια δανεισμού μειώνονται, οι εκταμιεύσεις νέων χρηματοδοτήσεων παραμένουν υποτονικές και, όπως λένε τραπεζικές πηγές, οι προμήθειες επιστρέφουν στο προσκήνιο ως βασικός μοχλός κερδοφορίας.

Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι τράπεζες αναζητούν πηγές σταθερών εσόδων μέσα από υπηρεσίες πληρωμών, επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά και μέσω νέων, μη παραδοσιακών δραστηριοτήτων, που στο παρελθόν θα θεωρούνταν «ξένες» για τον τραπεζικό χάρτη. Κι αν οι πληροφορίες που κυκλοφορούν ευσταθούν, δεν αποκλείεται να δούμε τραπεζικά σήματα να κάνουν την εμφάνισή τους σε τομείς που κάποτε οι ίδιοι απέφευγαν επιμελώς.

Οι φήμες επιμένουν, τα σχέδια φαίνεται να προχωρούν, όμως οι καλά γνωρίζοντες κρατούν μικρό καλάθι. Γιατί, όπως πάντα στον τραπεζικό χώρο, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό πριν το δούμε να γράφεται στα νούμερα. Μέχρι τότε, ας πούμε απλώς ότι η μάχη των προμηθειών μόλις ξεκινά – και προβλέπεται… ενδιαφέρουσα.

