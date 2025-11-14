Φονική κατατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι στο νησί Ιάβα

Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατολίσθησης που σημειώθηκε στο μεγάλο νησί Ιάβα της Ινδονησίας.

Η κατολίσθηση, την οποία πιστεύεται ότι προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, το βράδυ της Πέμπτης (13/11), θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

Η παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

At least two dead and dozens missing after landslides in Indonesia’s Java island https://t.co/qkSdH0mvmL pic.twitter.com/seDXIrbSjM — The Independent (@Independent) November 14, 2025

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη, συνέχισε ο Μουχάρι, διευκρινίζοντας πως το έδαφος είναι ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες. Στην περιοχή στάλθηκαν βαριά μηχανήματα για να διευκολυνθεί το εγχείρημα.

Στις αρχές της εβδομάδα, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο.

Εξήγησε ότι σε τομείς του αρχιπελάγους αναμένονταν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφές».

Indonesia: Al menos dos muertos y 21 desaparecidos por un alud en la isla de Java https://t.co/oPvrmPCdWY November 14, 2025

Στην Ινδονησία είναι συχνές οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, που κατά κανόνα εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ κηρύχτηκαν αγνοούμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας.

Διαβάστε επίσης:

Η σκιά του Επστάιν πάνω από τον Τραμπ: Αντιμέτωπος με την πιθανότητα ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για την δημοσιοποίηση των αρχείων

Πούτιν απέναντι στον Τραμπ στον ΟΗΕ για τη Γάζα: Η Μόσχα παρουσίασε δικό της σχέδιο απορρίπτοντας την «επιτροπή ειρήνης» των ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ομήρου από τον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα