ΚΟΣΜΟΣ

14.11.2025 07:58

Φονική κατατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι στο νησί Ιάβα

14.11.2025 07:58
indonesia_new

Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της κατολίσθησης που σημειώθηκε στο μεγάλο νησί Ιάβα της Ινδονησίας.

Η κατολίσθηση, την οποία πιστεύεται ότι προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις, έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, το βράδυ της Πέμπτης (13/11), θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

Η παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη, συνέχισε ο Μουχάρι, διευκρινίζοντας πως το έδαφος είναι ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες. Στην περιοχή στάλθηκαν βαριά μηχανήματα για να διευκολυνθεί το εγχείρημα.

Στις αρχές της εβδομάδα, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο.

Εξήγησε ότι σε τομείς του αρχιπελάγους αναμένονταν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφές».

Στην Ινδονησία είναι συχνές οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, που κατά κανόνα εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ κηρύχτηκαν αγνοούμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 08:39
