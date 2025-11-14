search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

14.11.2025 11:05

Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg κέρδισε το δικαστήριο για την διαρροή αποσπασμάτων του βιβλίου του Τσίπρα

14.11.2025 11:05
tsipras_ithaki_0511_1920-1080_new

Το Πρωτοδικείο δικαίωσε τον εκδοτικό οίκο Gutenberg στην αντιδικία του με το Documento για τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Το δικαστήριο έκανε δεκτά εν μέρει τα αιτήματα του εκδοτικού οίκου και διέταξε την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού, καθώς και την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και, αλλά και την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Ο εκδοτικός οίκος έχει καταθέσει και ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα συζητηθούν στις 20 Απριλίου.

Η αντίδραση του Βαξεβάνη: «Μπράβο στον Τσίπρα, έφερε την πρώτη απόφαση προληπτικής λογοκρισίας»

Η απόφαση έφερε και την αντίδραση του Κώστα Βαξεβάνη ο οποίος επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας πως ο ίδιος «κρυπτόμενος δια του εκδοτικού του οίκου» έφερε μια απόφαση «προληπτικής λογοκρισίας».

«Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα . Κατάφερε κρυπτόμενος να πετύχει δια του εκδοτικού του, την πρώτη στην Ελλάδα απόφαση προληπτικής λογοκρισίας. Πρέπει να κατεβάσουμε το άρθρο, να απέχουμε από μελλοντικές δημοσιεύεις αποσπασμάτων του βιβλίου μέχρι να πάει στα βιβλιοπωλεία και να συμμορφωθούμε προς όλας τας υποδείξεις. Διαφορετικά θα συλληφθώ και θα πληρώνω πρόστιμο 1.500 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω ενάντια στη δημοσιογραφία και το Σύνταγμα. Ο Τσίπρας ξέρει καλά πού μένω. Ας στείλει να με συλλάβουν»

