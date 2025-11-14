Συνάντηση με τον Χαλίλ αλ Χάγια της Χαμάς ετοιμάζει ο Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σχεδιάζει να συναντηθεί σύντομα με τον Χαλίλ αλ Χάγια, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Χαμάς, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του Γουίτκοφ.

Μια συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του αλ Χάγια υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδιαφέρεται να διατηρήσει μια άμεση γραμμή επικοινωνίας με τη Χαμάς, παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χαρακτηρίσει την ομάδα ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση.

Δείχνει επίσης ότι ο Γουίτκοφ δεν αποθαρρύνεται από τους Ισραηλινούς και Αμερικανούς επικριτές που λένε ότι η συνεργασία των ΗΠΑ με τη Χαμάς προσφέρει στην ομάδα αδικαιολόγητη νομιμότητα.

Η ακριβής ημερομηνία που ο Γουίτκοφ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον αλ Χάγια, έναν από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, υπό την ηγεσία της Χαμάς, δεν είναι ακόμη σαφής, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του Αμερικανού απεσταλμένου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Ένα από τα θέματα που ο Γουίτκοφ σκοπεύει να θέσει με τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς είναι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσε ένα από τα δύο άτομα.

Τον Οκτώβριο, το Ισραήλ και η Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους. Η συμφωνία έχει διατηρηθεί παρά τις εκρήξεις βίας.

Ο Γουίτκοφ και ο αλ Χάγια έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν. Η πρώτη γνωστή φορά ήταν στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, τον Οκτώβριο, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σε αυτή τη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος βοήθησε στη διαμεσολάβηση της κατάπαυσης του πυρός.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στις 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή “60 Minutes” του CBS, ο Γουίτκοφ είπε ότι είχε εκφράσει τα συλλυπητήριά του στον αλ Χάγια για την απώλεια του γιου του τον Σεπτέμβριο, όταν η ισραηλινή αεροπορία εκτόξευσε πυραύλους σε ένα συγκρότημα στο Κατάρ όπου συναντιόντουσαν αξιωματούχοι της Χαμάς.

«Του είπα ότι είχα χάσει έναν γιο», είπε, «και ότι ήμασταν και οι δύο μέλη μιας πολύ κακής λέσχης, γονείς που έχουν θάψει παιδιά».

Ο γιος του Γουίτκοφ, Άντριου, πέθανε από υπερβολική δόση οπιοειδών το 2011.

Ο Γουίτκοφ δεν είναι ο πρώτος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που συναντήθηκε με τη Χαμάς. Ο Άνταμ Μπόλερ, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για την απελευθέρωση των ομήρων, συναντήθηκε με αξιωματούχους της Χαμάς αρκετές φορές στο Κατάρ τον Μάρτιο σε μια προσπάθεια να πιέσει για την απελευθέρωση ενός Αμερικανού Ισραηλινού υπηκόου με διπλή ιθαγένεια, ο οποίος κρατούνταν αιχμάλωτος από την ομάδα εκείνη την εποχή.

Αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

