ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 12:15

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονης Ολλανδής με ευρωπαϊκό ένταλμα – Κατηγορείται για απομάκρυνση ανηλίκου από επιτήρηση

Στη σύλληψη μίας 43χρονης Ολλανδής προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται στη χώρα της για το αδίκημα της σκόπιμης απομάκρυνσης ανηλίκου από τη νόμιμη ή αρμόδια επιτήρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είναι μητέρα δύο ανήλικων τέκνων (13 και 15 ετών), εκ των οποίων το ένα βρισκόταν σε καθεστώς επιτήρησης από τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, εξαιτίας επιθετικών συμπεριφορών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον περασμένο Μάιο, η 43χρονη πήρε τα παιδιά της και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε να εργάζεται.

Μετά την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (τμήμα εκδόσεων), όπου δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Ολλανδία, ενώ τοποθετούμενη ως προς την κατηγορία φέρεται να είπε ότι το έκανε «για να προστατέψω το παιδί».

Αποφασίστηκε η κράτησή της μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή της ή μη.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ώστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μέριμνα για τα δύο ανήλικα τέκνα.

Βουλή – Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι – Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια» (Live)

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Άνοια: Τα αθόρυβα σημάδια που χτυπούν «καμπανάκι»

Η διπλή αναφορά της Γκίλφοϊλ στο λιμάνι του Πειραιά και η επίθεση στην COSCO – Ετοιμάζουμε κάτι, θέλουμε περαιτέρω συνεργασία

Κως: Νεαρός βρέθηκε απαγχονισμένος σε αρχαιολογικό χώρο

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Μετρό: Έκλεισαν οι σταθμοί «Νέος Κόσμος», «Άγιος Ιωάννης» και «Δάφνη» – Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις στη Γραμμή 2

Νύχτα… διαρκείας στην κορυφή της τηλεθέασης (11/11)

Βουλή – Μητσοτάκης για την ακρίβεια: «Η θέση της Ελλάδας δεν είναι αυτή που θέλουν ορισμένοι – Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια» (Live)

Νεκρός κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Άνοια: Τα αθόρυβα σημάδια που χτυπούν «καμπανάκι»

