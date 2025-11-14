Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 43χρονης Ολλανδής με ευρωπαϊκό ένταλμα – Κατηγορείται για απομάκρυνση ανηλίκου από επιτήρηση

Στη σύλληψη μίας 43χρονης Ολλανδής προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται στη χώρα της για το αδίκημα της σκόπιμης απομάκρυνσης ανηλίκου από τη νόμιμη ή αρμόδια επιτήρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είναι μητέρα δύο ανήλικων τέκνων (13 και 15 ετών), εκ των οποίων το ένα βρισκόταν σε καθεστώς επιτήρησης από τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, εξαιτίας επιθετικών συμπεριφορών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον περασμένο Μάιο, η 43χρονη πήρε τα παιδιά της και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκίνησε να εργάζεται.

Μετά την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (τμήμα εκδόσεων), όπου δήλωσε πως δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην Ολλανδία, ενώ τοποθετούμενη ως προς την κατηγορία φέρεται να είπε ότι το έκανε «για να προστατέψω το παιδί».

Αποφασίστηκε η κράτησή της μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την έκδοσή της ή μη.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ώστε σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μέριμνα για τα δύο ανήλικα τέκνα.

