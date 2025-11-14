search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.11.2025 12:43
ΕΛΛΑΔΑ

14.11.2025 12:13

Metron Analysis: Η οικονομική και στεγαστική κρίση ως… «αντισυλληπτικό» – Οι λόγοι που 3 στους 4 Έλληνες δεν κάνουν παιδιά

14.11.2025 12:13
gynaika-ergasia

Η απαισιοδοξία είναι το κυρίαρχο συναίσθημα των Ελλήνων, κυρίως στις ηλικίες 17-45, για το πώς θα πάνε τα πράγματα στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Αυτό αναδεικνύει η πανελλαδική έρευνα της Metron Analysis η οποία έγινε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Από την ηλικιακή αυτή κατηγορία, το 76% των ερωτηθέντων, τρεις στους 4 δηλαδή, θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ από αυτούς το 39% θεωρεί πως η ζωή του θα είναι χειρότερη μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια της ζωής του.

Στην έρευνα αποτυπώνεται και ως το μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια και μάλιστα σε ποσοστό 71%.

Το ανησυχητικό στοιχείο για το δημογραφικό και την μετανάστευση

Ενα άλλο πρόβλημα που χτυπάει καμπανάκια στην κυβέρνηση, είναι το δημογραφικό. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 70% των νέων, λόγω της οικονομική ή (και) της στεγαστικής δυσκολίας, δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Οι 9 στους 10 μάλιστα δεν θέλουν να κάνουν καν γάμο λόγω του κόστους.

Επίσης, σε πολύ μεγάλο ποσοστό -κάτι που είδαμε και στην έρευνα της Alco– οι νέοι έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο της μετανάστευσης. Το ποσοστό αυτό φτάνει το 68%.

«Τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά και θεωρώ ότι αξίζει να αναδειχθούν. Όταν το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Όταν το 71% δηλώνει ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι το αυξημένο κόστος ζωής και γενικότερα η ακρίβεια, σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας συνεχίζει να περνά δύσκολα. Την ίδια ώρα η νέα γενιά βλέπει απαισιόδοξα το μέλλον.

Μόνο ανησυχία προκαλεί το εύρημα ότι 70% δηλώνει ότι δεν αποκτά παιδιά λόγω οικονομικών δυσκολιών. Και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι θέμα εθνικής σημασίας.

Πρόκειται για ευρήματα που πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, κυρίως από την κυβέρνηση αλλά και τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης. Διαφορετικά θα ξημερώσουν άσχημες ημέρες για τη χώρα» σχολίασε για τα ευρήματα της έρευνας ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

