Τρίκαλα: Νταλίκα εγκλωβίστηκε στην Γκρόπα μετά από λάθος στροφή – Ολονύχτια περιπέτεια για τον οδηγό 

Συναγερμός σήμανε στην Γκρόπα Τρικάλων το βράδυ της Τετάρτης 12/11, και συγκεκριμένα στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, όπου νταλίκα βουλγαρικής προέλευσης εγκλωβίστηκε σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Τρίκαλα: Πήρε λάθος στροφή ο οδηγός της νταλίκας

Ο οδηγός, κινούμενος από Ανθηρό προς Τρίκαλα, παραπλανήθηκε στο σημείο της σήραγγας και αντί να συνεχίσει ευθεία, έστριψε αριστερά, περνώντας μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και ακολουθώντας την παλιά διαδρομή που έχει εγκαταλειφθεί λόγω κατολισθήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς βράχοι φράζουν το δρόμο και η όπισθεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το πρωί της Πέμπτης 13/11, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε το όχημα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Τροχαίας και συνεργεία, που αναζητούν λύση για τον απεγκλωβισμό του οχήματος.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ διερευνάται αν λανθασμένες οδηγίες GPS συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό του.

Διαβάστε επίσης

Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο: «Θα μπορούσαμε να έχουμε θύματα»

Λάρισα: Το φουλάρι της έγινε παγίδα θανάτου – Σήμερα η κηδεία της 49χρονης αρτοποιού

Εξαφάνιση 16χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Άγιο Παντελεήμονα