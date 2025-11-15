Η EOS ολοκληρώνει πώληση της MedFrigo στον Όμιλο OBStreem μετά ισχυρή επενδυτική ανάπτυξη

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση της συμμετοχής της στη Med Frigo Group ανακοίνωσε το EOS Hellenic Renaissance Fund (EHRF), μεταβιβάζοντάς την στον Όμιλο OB Streem, έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συναλλαγή έρχεται μετά από μια διετία ουσιαστικής ανάπτυξης και σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές, δίκτυα και ανθρώπινο δυναμικό.

Το EHRF είχε εισέλθει στη Med Frigo τον Ιούλιο του 2023, επενδύοντας 10 εκατ. ευρώ μαζί με τους συνεπενδυτές Elikonos 2 S.C.A. SICAR, Pyletech Limited και τον κ. Αντώνη Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέλαβε και τη θέση του CEO. Στη διάρκεια της περιόδου 2023–2025, η εταιρία αναδιαμορφώθηκε επιχειρησιακά, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη νέα εγκατάσταση στον Ασπρόπυργο, διευρύνοντας την παρουσία της σε κρίσιμες ευρωπαϊκές αγορές και ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στη Βόρεια Ελλάδα μέσω της αναβάθμισης του κόμβου της στην Ηγουμενίτσα.

Παράλληλα, επενδύσεις σε εταιρική διακυβέρνηση και ανθρώπινο δυναμικό ενίσχυσαν την ωριμότητα και ανταγωνιστικότητα της Med Frigo, επιτρέποντάς της να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς και να επιτύχει σημαντική επιχειρησιακή αύξηση.

Η εξαγορά από τον Όμιλο OB Streem αξιολογείται ως στρατηγικής σημασίας, καθώς δημιουργεί συνθήκες για περαιτέρω επέκταση της Med Frigo υπό έναν μεγαλύτερο όμιλο με συμπληρωματικές δραστηριότητες και ισχυρό δίκτυο. Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει υπεραξίες για τους επενδυτές του ταμείου και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την εταιρία. Ευχαρίστησε, επίσης, τους συνεπενδυτές και τον CEO Αντώνη Μαυριδόγλου για τη συμβολή τους στην επιτυχημένη πορεία μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

