Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα – Απαγορεύει τις δημόσιες συναθροίσεις η ΕΛ.ΑΣ. από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ

Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις την Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

«Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας.

