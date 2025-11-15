«Φιλικότερος» ο εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα 5 βήματα για «κούρεμα» και δόσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο δίκαιη γίνεται για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η ρύθμιση χρεών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.
Ο αλγόριθμος του νέου Εξωδικαστικού έχει προσφέρει πραγματικές λύσεις, βάζοντας “σε τάξη” (με έως και 420 δόσεις ή «κούρεμα» μέχρι 90%) συνολικά χρέη άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ ήδη ως τώρα.
Τον Οκτώβριο καταγράφηκε νέο ρεκόρ επιτυχών ρυθμίσεων (2.440 σε ένα μήνα) για χρέη άνω 600 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον 8 στις 10 ρυθμίσεις που παράγει η πλατφόρμα γίνονται άμεσα δεκτές από τράπεζες και funds (82% εγκρισιμότητα τον μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών). Ενώ, συνολικά σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, πάνω από 46.000 οφειλέτες ρύθμισαν σε 200 δόσεις κατά μέσο όρο (16-17 χρόνια μέση διάρκεια αποπληρωμής) τα χρέη που είχαν σε δημόσιο, τράπεζες ή ιδιώτες πιστωτές. Επιπλέον, ένας στους δύο από όσους χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30%, ενώ προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%.
Ωστόσο, παρά τη θεσμική ενίσχυση και τις τεχνικές βελτιώσεις, η αξιοποίηση της πλατφόρμας δεν θεωρείται ιδιαίτερα φιλική για τους «μη ειδικούς» χρήστες – οφειλέτες, αποθαρρύνοντας πολλούς δικαιούχους να κάνουν χρήση της, ή υποχρεώνοντας άλλους να απευθύνονται σε γραφεία συμβούλων, αντί να συμπληρώνουν μόνοι τους τις αιτήσεις.
Το χειρότερο ίσως όμως ήταν και ότι πολλοί, ακόμα και αφού φτάσουν «στην πηγή να πιούν νερό» επιτυγχάνοντας την πολυπόθητη ρύθμιση (καταβάλλοντας ενδεχομένως και κάποιες εκατοντάδες ευρώ σε «ειδικούς» για να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους) πάλι έχαναν τον λογαριασμό και τις πληρωμές των δόσεων, με συνέπεια την απώλεια της ρύθμισης και αναβίωση των οφειλών στο σύνολό τους -καθώς και των μέτρων κατάσχεσης από τα οποία είχαν γλιτώσει.
Μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις όμως από την ΑΑΔΕ, η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Με την ενσωμάτωση νέων ψηφιακών διαδικασιών και ρυθμίσεων στην πλατφόρμα myAADE, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκολύνει την πρόσβαση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες, κυρίως για όσους δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις πολλαπλές «οθόνες» και καρτέλες που απαιτείται να συμπληρωθούν.
Από 9/10/2025 οι ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που συνάπτονται μέσω του Εξωδικαστικού εμφανίζονται αυτομάτως και ο οφειλέτης ενημερώνεται άμεσα, στο myAADE, στη διαδρομή «Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή».
Η πληρωμή δόσεων γίνεται με την ίδια Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, μέσω e Banking, mobile Banking, ΑΤΜ ή καταστήματος τραπεζών, επιλέγοντας «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ». Αν και προς το παρόν δεν επιτρέπεται πληρωμή μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον του myAADE, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα για την πορεία της ρύθμισης από τις καταβολές που γίνονται βάσει της Ταυτότητας Οφειλής .
Στις διμερείς ρυθμίσεις με Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται και εμφανίζεται μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης, ενώ στις πολυμερείς (δηλαδή ρυθμίσεις «όλα σε ένα» για χρέη και προς το Δημόσιο και προς τράπεζες ή ιδιώτες κλπ) αυτές εμφανίζονται αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.
Για ρυθμίσεις που είχαν γίνει ήδη πριν τις 9 Οκτωβρίου 2025, βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο ίδιο ψηφιακό περιβάλλον για ενιαία παρακολούθηση.
Οι νέες δυνατότητες παρακολούθησης και πληρωμών διευκολύνουν την τήρηση βιώσιμων ρυθμίσεων, ειδικά όταν το «κούρεμα» και η διάρκεια δόσεων συνδέονται ρητά με την αξία περιουσίας και το περίσσευμα εισοδήματος.
Η διαδικασία για τη διάσωση των οφειλετών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να συνοψιστεί σε πέντε βασικά βήματα, όπως ορίζονται από τον νόμο 4738/2020 .
