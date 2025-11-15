search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 01:34
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 00:26

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

15.11.2025 00:26
FITCH

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές, από ΒΒΒ- με θετικές προοπτικές.

Ο Fitch είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2023 και φέτος τον Μάιο αναβάθμισε τις προοπτικές του αξιόχρεου της σε θετικές.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο

 «Η σημερινή αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Την ώρα που προχωρούμε στη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, δίνοντας πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ένας κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη, γιατί σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το κράτος, περισσότερη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών και διευρύνεται η δεξαμενή κεφαλαίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα και assets, κάτι που βελτιώνει συνολικά τους όρους χρηματοδότησης της οικονομίας μας.

Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα χτίζει μια νέα θέση στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διαβάστε επίσης:

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

Πιερρακάκης στο Bloomberg: «Θέλουμε να αποπληρώσουμε πρόωρα τα μνημονιακά δάνεια»

Σε εφαρμογή το νέο κίνητρο φοροαπαλλαγής τριετίας, με στόχο την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια αγορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

osfp milano
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: «Στάση» Μιλάνο για τον Ολυμπιακό που έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή, ήττα με 88-87 από την Αρμάνι

italia-romi-epithesi-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Άγριος ξυλοδαρμός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 01:34
FITCH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

petrelaio-oil-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το χτύπημα της Ουκρανίας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ

1 / 3