search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2025 16:40

Κυπριακό: Η πρόταση Χριστοδουλίδη στον Μερτς και η βούληση για πρόσκληση στον τούρκο ΥΠΕΞ

15.11.2025 16:40
nikos xristodoulidis 998- new

Τη μεσολάβηση του γερμανού καγκελάριου προς την Τουρκία, ώστε η Άγκυρα να πειστεί και να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα που θα δείχνουν βούληση για πρόοδο στο Κυπριακό με αντάλλαγμα την άρση των ενστάσεων της Λευκωσίας για πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις ζήτησε ο κύπριος Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, από τον γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προς την κατεύθυνση της προόδου εν είδει ενός «πάρε-δώσε», μέσω του οποίου θα συσχετίζεται η πρόοδος στα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο Κυπριακό.

Σημεία της κυπριακής πρότασης

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η DW, o κ. Χριστοδουλίδης κατέθεσε στον γερμανό Καγκελάριο την πρόθεση της Κύπρου να άρει τις ενστάσεις της για τη φιλελευθεροποίηση θεωρήσεων εισόδου στην ΕΕ για Τούρκους επιχειρηματίες, αν η Άγκυρα αναθεωρήσει την πολιτική της για προσέγγιση πλοίων υπό κυπριακή σημαία στα τουρκικά λιμάνια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο κύπριος Πρόεδρος κοινοποίησε στον γερμανό καγκελάριο τη βούλησή του να αποστείλει πρόσκληση στον τούρκο ΥΠΕΞ για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ ως μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω βήματα στο Κυπριακό.

Αλλάζει στάση η Άγκυρα;

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό άλλωστε φάνηκε και από όσα ανέφερε ο γερμανός Καγκελάριος στη συνέντευξη Tύπου. Ο κ. Μερτς άκουσε με ενδιαφέρον τις ιδέες του κύπριου Πρόεδρου και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η πρόοδος είναι εφικτή αφού για τη γερμανική κυβέρνηση ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να δει πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας- ΕΕ.

Με την επιθυμία του Τούρκου προέδρου για εμβάθυνση των σχέσεων της Άγκυρας με την ΕΕ είναι πιθανόν να σχετίζονται και πληροφορίες της DW που έρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά για την προ ημερών πρώτη συνάντηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες ο Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε στον νέο Τ/κ ηγέτη ότι αν και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού στη βάση ομοσπονδίας είναι εφικτή, είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι του διαλόγου εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Πολιτικός μπουρδουκλώθηκε σε σκάλα υπουργείου και έσκασε με το κεφάλι σε βιτρό ανεκτίμητης αξίας (Video)

Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αναρχικών και μελών της ΑΡΑΣ – «Αμαυρώνουν την επέτειο», λέει το ΜέΡΑ25 (Video)

Άγνωστος Στρατιώτης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα σε μέλη του Ρουβίκωνα που άνοιξαν πανό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

tsafoulias_sotiris
LIFESTYLE

Τσαφούλιας για Τσίπρα: «Θα το διαβάσω το βιβλίο του – Εάν είναι απολογητικό με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει» (Video)

germanou-papadima1
LIFESTYLE

Γερμανού για Παπαδήμα: «Αν είχαν έρθει κάτι γαλλάκια από τη Γαλλία και είχαν φτιάξει μαγαζάκια δεν θα την πείραζαν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 18:02
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ: Στις 23 Νοεμβρίου αποφασίζουν για τις κινητοποιήσεις τους αγρότες και κτηνοτρόφοι

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή λεωφορείου στο Βελεστίνο με 10 τραυματίες – Επέβαιναν 30 άτομα με προορισμό τη Λάρισα

HELLENIC_TRAIN
ΕΛΛΑΔΑ

Ακινητοποιήθηκε έξω από τη Λάρισα, τρένο της Hellenic Train – Αναχώρησε μετά από 1,5 ώρα

1 / 3