«Πάγωσαν» Μετρό και Προαστιακός για 1,5 ώρα – Χάος λόγω μέτρων ασφαλείας για τον Ζελένσκι

Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν σήμερα στο μετρό και τον προαστιακό, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες. Το πρόβλημα ξεκίνησε γύρω στις 11:15 το πρωί, όταν συρμοί ακινητοποιήθηκαν με εντολή της αστυνομίας λόγω της άφιξης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην ελληνική πρωτεύουσα.

Επιβάτες που ταξίδευαν από τον Χολαργό ανέφεραν ότι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα βαγόνια για τουλάχιστον μιάμιση ώρα, χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στον προαστιακό, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον σταθμό Κορωπίου.

Ωστόσο, αρκετοί επιβάτες υποστήριξαν ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από τους προηγούμενους σταθμούς μετά τη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Η απουσία πληροφόρησης και η μακρά αναμονή προκάλεσαν έντονη αγανάκτηση, καθώς πολλοί ταξιδιώτες είχαν προγραμματισμένες πτήσεις τις οποίες κινδύνευσαν να χάσουν.

Η εικόνα της ακινησίας και της αβεβαιότητας ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση κρίσιμων περιστάσεων και άμεση ενημέρωση των πολιτών.

