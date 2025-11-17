Άγιον Όρος: Ο υπερτουρισμός απειλεί να το μετατρέψει σε τουριστικό προορισμό αναψυχής

Αντιμέτωπο με το φαινόμενο του υπερτουρισμού βρίσκεται τα τελευταία χρόνια το Άγιον Όρος. Φαινόμενο που ενδέχεται να απειλήσει τη παράδοση, την αδιάλειπτη μοναστική ζωή χιλίων ετών κι τον έντονο θρησκευτικό χαραχτήρα της περιοχής, μετατρέποντάς το σε τουριστικό προορισμό αναψυχής αντί για τόπο προσκυνήματος και πνευματικής αναζήτησης.

Σύμρφωνα με δημοσιευμα των Νέων η επισκεψιμότητα έχει εκτοξευθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο για τους προσκυνητές να εξασφαλίσουν θέση και φιλοξενία στις Ιερές Μονές.

Παράλληλα, αρκετές ορθόδοξες χώρες του εξωτερικού προσφέρουν voucher για θρησκευτικό τουρισμό, διευκολύνοντας τους πολίτες τους να επισκεφθούν το Άγιο Όρος.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 ο αριθμός των επισκεπτών σημείωσε αύξηση 5,33% σε σχέση με το 2023, ξεπερνώντας τα 158.000 άτομα, ενώ ακόμα μεγαλύτερη αναμένται η αύξηση το 2025 (οι επισκέπτες υπολογίζονται σε 200.000 άτομα)

Στην πλειονότητά τους οι προσκυνητές του Αγίου Ορους είναι Ελληνες, ενώ από τις άλλες εθνικότητες την πρωτοκαθεδρία έχουν οι Ρουμάνοι και ακολούθησαν κατά σειρά Σέρβοι, Βούλγαροι, Ουκρανοί (που μένουν σε ευρωπαϊκές χώρες), Κύπριοι, Γεωργιανοί, Μολδαβοί, Βόσνιοι και λιγότεροι τα τελευταία χρόνια Ρώσοι.

Είναι ένας τόπος που αντιστέκεται στον χρόνο, φιλοξενώντας 20 μοναστήρια με ξεχωριστή ταυτότητα και ιστορική προσφορά.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού

Η φιλοξενία προσφέρεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, παραπέμποντας σε μια μακραίωνη παράδοση ανιδιοτελούς υποδοχής.

Ωστόσο οι δωρεές, μικρές ή μεγάλες, ενισχύουν τα μοναστήρια, τα οποία παραμένουν αυτάρκη μέσα από γη, εργαστήρια και παραγωγικές δραστηριότητες.

Συμβολικό είναι το κόστος για το διαμονητήριο: 25 ευρώ για Ορθόδοξους, 35 ευρώ για μη Ορθόδοξους και 18 ευρώ για μαθητές.

Οι ημερήσιοι αριθμοί – περίπου 1.000 προσκυνητές – δείχνουν ότι το Άγιον Όρος ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στην πνευματική του αποστολή και την πίεση της αυξημένης ζήτησης.

Αξίζει να σημιεωθεί ότι βρίσκονται σε ισχύ νέοι κανονισμοί που περιορίζουν τις θέσεις φιλοξενίας μηνιαίως σε μονές και σκήτες, ενώ το διαμονητήριο επιτρέπει την παραμονή σε κάθε προσκυνητή έως τρεις νύχτες.

Η Ουρανούπολη, το παραθαλάσσιο «προπύργιο» στην είσοδο του Αγίου Όρους, γνωρίζει ανάπτυξη χάρη στη ροή των επισκεπτών.

Ξενοδοχεία, ταβέρνες, καφέ, καταστήματα αναμνηστικών, ακόμα και υπηρεσίες μεταφοράς, κινούνται σε ρυθμούς που θυμίζουν έντονη τουριστική σεζόν.

Γύρω από το ταξίδι στο Άγιον Όρος έχει στηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο επιχειρήσεων. Τουριστικά πρακτορεία οργανώνουν καθημερινά τις μετακινήσεις, κλείνοντας εισιτήρια είτε για τα ferry (9,30 ευρώ το δρομολόγιο) είτε για τα ταχύπλοα (14 ευρώ).

Ο Οκτώβριος, αμέσως μετά το καλοκαίρι, καταγράφει την πιο έντονη κίνηση της σεζόν, δίνοντας στην τοπική αγορά τον απαραίτητο παλμό πριν τον χειμώνα.

