search
ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:22
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.11.2025 11:52

AKTOR: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες στον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου

17.11.2025 11:52
aktor_odikosaxonas

Ο Όμιλος AKTOR εντείνει τις εργασίες στο σημαντικό έργο της κατασκευής του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη» που υλοποιείται με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με τα έργα να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στα περισσότερα σημεία του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο υλοποιούνται σημαντικές εργασίες, όπως χωματουργικές εργασίες σε όλο το μήκος επέμβασης, καθώς και εκτεταμένες εργασίες παρακάμψεων στις περιοχές του Αεροδρομίου Καλαμάτας και του Νερόμυλου, αντίστοιχα, προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες που αφορούν το κύριο οδικό έργο.

Παράλληλα, έχουν εκκινήσει οι βασικές εργασίες κατασκευής (με τη μέθοδο αναρρίχησής και προβολοδόμησης) των Γεφυρών Γ1 και Γ2, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής πασσάλων θεμελίωσης των γεφυρών Μουρτιά, Τυφλού, Βελίκας, Νερόμυλου και Ριζόμυλου, ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής της κοιλαδογέφυρας Γ3. Επιπλέον, έχει ήδη ολοκληρωθεί μία σειρά από κάτω διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα έχει κατασκευαστεί περίπου το 30% των οχετών και των μικρών τεχνικών.

Οι εργασίες εξελίσσονται σε πολλές περιοχές του έργου, όπως στα τμήματα Καλαμάτα – Ριζόμυλος, Ριζόμυλος – Σουληνάρι και Σουληνάρι – Πύλος, καλύπτοντας τις 3 από τις 4 Γεωγραφικές Ενότητες του Έργου και σε συνολικό μήκος επέμβασης 41 χιλιόμετρα από τα 49 χιλιόμετρα του έργου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, ύψους €239,2 εκατ. (πλέον ΦΠΑ), το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσα από έναν σύγχρονο οδικό άξονα μήκους 49 χλμ., που θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη – δύο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς

Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια.

Διαβάστε επίσης:

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για το έργο της Σητείας

Capital Group μειώνει τη συμμετοχή της κάτω από 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank

Intracom Ventures: Συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της Selene για διατήρηση συμμετοχής στη Regency

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MEGA – sto-para-pente
MEDIA

MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

leoforeio-vytioforo
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

institutomakrozwias
ΥΓΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιούς Μακροζωίας αλλάζει τα δεδομένα της πρόληψης και της ευεξίας για να μεγαλώνουμε καλύτερα

alexis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολυτεχνείο – Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

syriopoulou
LIFESTYLE

Ευαγγελία Συριοπούλου: «Δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω πολύ μεγάλο άγχος και στεναχώρια»

soi new
LIFESTYLE

Μελέτης Ηλίας: «Ο "Χαμπέας" και η "Λυδία" περίμεναν ότι θα κάνει τέτοια επιτυχία "Το Σόι Σου"» (Video)

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

xristidou_tsouros
MEDIA

Στο πλευρό Τσουρού η Χρηστίδου: «Ο Χάρης ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε “θα φύγω” και στο τέλος το κανάλι του είπε “φύγε”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2025 14:22
MEGA – sto-para-pente
MEDIA

MEGA: Πυρετωδώς τα γυρίσματα για το reunion του «Στο παρα 5» – Μεγάλη η διάδραση με το τηλεοπτικό κοινό

leoforeio-vytioforo
ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Σοκαριστικό τροχαίο με τουλάχιστον 45 νεκρούς – Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

arbeit_giounanli_11
ΘΕΑΤΡΟ

Τελευταίες Παραστάσεις του «Αρμπάιτ» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο  Θέατρο Σταθμός

1 / 3