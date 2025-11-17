Διαρροές για εκλογές το 2026, η επίδραση Σαμαρά, η ιδέα στο ΠΑΣΟΚ για το αραχνιασμένο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, το φάουλ του Τασούλα και η απεχθής γκρίνια για Ρέμο

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα

Παρατήρησα ότι μετά την εμφάνιση Σαμαρά και το… ανακάτεμα που μπορεί να προκαλέσει στα δεξιά (μα και εντός) της ΝΔ, προέκυψε μία ενδιαφέρουσα πολιτική κινητικότητα.

Αφενός η ΝΔ δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη της την όποια ζημιά μπορεί να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός στην επιχείρηση «αυτοδυναμία» ή «εύρεση συμμάχων», που θα στηρίξουν Μητσοτάκη για πρωθυπουργό.

Αφετέρου, η προοπτική κόμματος Σαμαράς, που έρχεται να προστεθεί στη σιγουριά ότι και ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα, αλλάζει κάποιες (βολικές για τη ΝΔ) σταθερές και αναγκάζει το Μαξίμου να επανεξετάσει ακόμα και το αξίωμα περί εξάντλησης της τετραετίας.

Εξ λοιπόν και εμφανίστηκαν δύο νέα στοιχεία στο πολιτικό σκηνικό. Για την ακρίβεια επανεμφανίστηκαν δύο σενάρια και μάλιστα από εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Εκλογές το 2026

Το ένα είναι το σενάριο περί πρόωρων εκλογών. Που θα χαρακτηριστούν λέει πρόωρες, καθώς θα είναι μόλις λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας. Και θα γίνουν αργά το φθινόπωρο του 2026, ίσως και τον Δεκέμβριο – γίνονται εκλογές τον Δεκέμβριο;

Ο λόγος είναι ότι έχουμε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 1ης Ιουλίου του 2027 και μπορεί να μην μας φτάσει ένα… εξάμηνο να λύσουμε το θέμα της διακυβέρνησης της χώρας. Για την ακρίβεια, λένε όσοι από το Μαξίμου διοχετεύουν αυτό το σενάριο, μπορεί να χρειαστούμε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις – άλλη δουλειά δεν θα κάνουμε δηλαδή. Όπερ σημαίνει ότι… καλό είναι ξεκινήσουμε από νωρίς νωρίς κι όπου μας βγάλει, αρκεί να μας βγάλει μέχρι τον Μάιο, ώστε να έχουμε και κάνα μήνα να προετοιμαστούμε για την προεδρία.

Μόνο που όταν αρχίζει το πουλόβερ να ξηλώνεται, τότε μπορεί να μπει στο τραπέζι και ο Σεπτέμβριος του 2026 για κάλπες. Διότι, ποιος και τι θα δουλεύει μετά τις διακοπές, εάν όλοι ξέρουν ότι το Νοέμβριο θα γίνουν εκλογές;

Νέο «αντιΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο;

Το δεύτερο σενάριο προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Κατά ένα περίεργο τρόπο το Κίνημα επανέρχεται σε μία λογική «αντιΣΥΡΙΖΑ» μετώπου, με αυτό το «διμέτωπο» που διακηρύσσει.

Το περίεργο είναι ότι δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον ή τουλάχιστον δεν υπάρχει όπως όταν ο Μητσοτάκης έστησε προ ετών το μέτωπο.

Τώρα υπάρχει μόνο η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Εάν, όποτε και όπως γίνει αυτή.

Αλλά αν πάει το ΠΑΣΟΚ πάλι στη λογική της μετωπικής κόντρας απέναντι στις άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς κινδυνεύει να υποστεί το εξής: Με το 13% που έχει έναντι του 25% και άνω, στο οποίο κινείται ο Μητσοτάκης, ο κερδισμένος από αυτή τη λογική θα είναι ο Μητσοτάκης. Όπως ήταν και το 2019, όπως ήταν και το 2023. Τόσο απλά.

Θέλει πιο σύνθετη τακτική λοιπόν. Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ θα λέει τον Τσίπρα «μπαμπούλα» και ο Μητσοτάκης θα του παίρνει τους κεντρώους ψηφοφόρους από κάτω, χωρίς να το καταλάβει καν η Χαριλάου.

Εκτός κι αν τώρα που ο Σαμαράς μπορεί να χαλάσει τα… προξενιά της ΝΔ με δεξιά σχήματα (Βελόπουλο πχ), κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν παράθυρο ευκαιρίας για συνεργασία με τον Μητσοτάκη…

Εκτός κι αν κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι μόνο με κεντροαριστερές και προοδευτικές ευρύτερες συμμαχίες μπορεί να νικηθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε διάφορα πεδία, όπως πχ συμβαίνει συχνά πυκνά στην αυτοδιοίκηση. Αν κάνεις διμέτωπο και βάζεις στην ίδια μοίρα τη δεξιά κυβέρνηση και τους δυνητικούς κεντροαριστερούς συμμάχους, κερδισμένος βγαίνει ο Μητσοτάκης.

– Πάντως εάν πάνε για φθινόπωρο οι εκλογές θα έχει σημασία πότε, σε ποιο κλίμα και με ποια πραγματικά διακυβεύματα θα γίνει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Το φάουλ του Τασούλα

Μάλλον πρέπει να ξαναδεί το ρόλο του ο Κώστας Τασούλας. Πρόεδρος είναι με θεσμική υποχρέωση να εφαρμόζει τις συνταγματικές προβλέψεις για οτιδήποτε. Και να αναδεικνύει τους μεγάλους εθνικούς στόχους, εκφράζοντας τις υπερκομματικές θέσεις, αγωνίες, ελπίδες και προσδοκίες. Όχι να εκφράζει πολιτικές ανησυχίες, να παίρνει έστω και έμμεσα – για να μην πω άμεσα και ευθέως – θέση στις πολιτικές διεργασίες σαν να είναι ακόμα κομματικό στέλεχος της ΝΔ.

Η μιζέρια με την κριτική στον Ρέμο

Είπα να περάσουν λίγες μέρες να μου φύγει ο θυμός για τις διάφορες γκρίνιες που ακούστηκαν από μέλη του Δ.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στην εκδήλωση για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη πόλη – χωρίς οικονομικό κόστος για τον Δήμο – αλλά δεν μου… περνάει, οπότε λέω να γράψω ένα σχόλιο. Άριστη η σκέψη του δημάρχου Θεσσαλονίκης, του Στέλιου Αγγελούδη, να καλέσει τον Αντώνη Ρέμο να τραγουδήσει στην εκδήλωση. Πιο αντιπροσωπευτική επιλογή για την πόλη, δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

Ο Αντώνης Ρέμος, δείχνει σε κάθε ευκαιρία την αγάπη του για την Θεσσαλονίκη, είναι ένας αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης με τεράστια πορεία και επιτυχία στο χώρο, έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής αλλά και της διεθνής μουσικής σκηνής, έχει τραγουδήσει τεράστιες επιτυχίες μεγάλων Ελλήνων καλλιτεχνών, και κυρίως είναι αγαπητός από τον κόσμο.

Η Θεσσαλονίκη, εκτός από το ότι «βγάζει τα καλύτερα παιδιά» έχει βγάλει και τεράστιες φυσιογνωμίες στο χώρο της μουσικής. Σταύρος Κουγιουμτζής, Νίκος Παπάζογλου, Διονύσης Σαββόπουλος, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Βασίλης Καρράς, Πασχάλης Τερζής και πολλοί άλλοι.

Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκει ο Αντώνης Ρέμος και καλώς έκανε ο δήμαρχος που τον επέλεξε.

Απλώς «είναι στιγμές» που βλέποντας την μιζέρια και την έλλειψη συναισθημάτων από κάποιους που κατέχουν δημόσια αξιώματα αναρωτιέσαι μήπως ισχύει το γνωστό, «αυτή είναι η Ελλάδα»; Ε, όχι, ασφαλώς και δεν ισχύει.

Επιστροφή με… μεγάλο άλμα

Στα ενδότερα των… διαδρόμων της αγοράς ακούγεται πως μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να «σκάσει» μια συμφωνία που –όπως λένε όσοι ξέρουν– θα αλλάξει αρκετά το τοπίο στον χώρο της κατανάλωσης. Η ιστορία αφορά επιχείρηση που μόνο εύκολα δεν πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τις πιέσεις και τις… στενωπούς, οι περισσότεροι την είχαν ξεγραμμένη.

Κι όμως, όχι μόνο άντεξε, αλλά πλέον δείχνει έτοιμη να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο. Με τα ταμεία γεμάτα –λένε μάλιστα πως το τελευταίο διάστημα έχει γίνει εντυπωσιακή δουλειά στο «συγύρισμα» των οικονομικών της– ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα: να ξαναβγεί στην αγορά με αναβαθμισμένο προϊόν και νέες φιλοδοξίες.

Το αν το εγχείρημα θα πετύχει αυτή τη φορά, μένει να το δούμε. Πάντως όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις δηλώνουν πως «κάτι μαγειρεύεται»… και μάλλον μυρίζει πολύ ενδιαφέρον.

