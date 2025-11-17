Κύπρος: Την Πέμπτη η συνάντηση Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, στις 9:30π.μ., στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «προσέρχεται στη συνάντηση με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση, στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, για την επίτευξη λύσης του Κυπριακού, στη βάση του πλαισίου που καθορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στη βάση των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η συνάντηση αυτή θα είναι η πρώτη μετά την επικράτηση του Τουφάν Έρχιουρμαν επί του Ερσίν Τατάρ στις λεγόμενες εκλογές στα Kατεχόμενα.

