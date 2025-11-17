Μητσοτάκης – Ζελένσκι: Συμφωνία επτά σημείων, ενεργειακή συνεργασία με τις ευλογίες των ΗΠΑ και «φάουλ» του Ουκρανού προέδρου με την Κύπρο

Η συμφωνία ανάμεσα στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και τη Νaftogaz για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ουκρανία βρέθηκε στο επίκεντρο των χθεσινών συνομιλιών του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επισκέφθηκε την Αθήνα, υπό συνθήκες υψηλής ασφαλείας.

Το αέριο θα μεταφέρεται από την Αλεξανδρούπολη στην Ουκρανία και, όπως τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Ζελένσκι, «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν επίσης, τώρα, μία νέα κρίσιμη πτυχή, αυτή της νέας, ασφαλούς ενεργειακής αρτηρίας που χαράσσεται από τον νότο προς τον βορρά, από την Ελλάδα μέχρι την Ουκρανία. Και αυτό μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και του διασυνδετήριου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού. Έτσι, η Ουκρανία αποκτά άμεσα πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, ενώ η Ελλάδα καθίσταται πλέον κόμβος τροφοδοσίας της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «μιλάμε ουσιαστικά για την άμεση ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία. Ενώ, ταυτόχρονα, θέλω να κάνω και μία μνεία στη συμφωνία την οποία υπέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την UKRHYDROENERGO, σηματοδοτεί και αυτή την πρόσθετη υλοποίηση ενός έργου αντλισιοταμίευσης το οποίο θα σταθεροποιήσει το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας. Η Ελλάδα έτσι, για να το πω με πολύ απλά λόγια, καθίσταται ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Αναμφίβολα, όλες αυτές είναι καταλυτικές εξελίξεις στον δρόμο για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, γιατί η Ευρώπη θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο δεν θα μπορεί πια να εισέρχεται “μεταμφιεσμένο” στην ήπειρό μας».

Από εκεί και πέρα, οι δύο ηγέτες συνομολόγησαν συμφωνία επτά σημείων, η οποία προβλέπει:

1.Την επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη πλήρους και άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός ως πρώτο βήμα για την έναρξη μιας γνήσιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

2. Τη σημασία παροχής στην Ουκρανία αξιόπιστων και ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας – οι οποίες θα αποτρέψουν αποτελεσματικά κάθε επανάληψη ένοπλης επίθεσης και τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας

3. Τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

4. Την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

5. Τη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την προστασία κρίσιμων υποδομών και την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και υβριδικών απειλών.

6. Τη διασφάλιση της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας που έχουν παράνομα απαχθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

7. Την ανάγκη διατήρησης πολυεπίπεδης πίεσης επί της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου αυτή αποσυρθεί πλήρως από τα ουκρανικά εδάφη και τον συντονισμό στην πολιτική κυρώσεων.

Πάντως, ο Ζελένσκι διέπραξε – τρεις φορές, μάλιστα – «φάουλ», καθώς τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός, αλλά και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατά τις συναντήσεις τους μαζί του έφεραν στο προσκήνιο το Κυπριακό, ως μια αντίστοιχη με την Ουκρανία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της βίαιης αλλαγής συνόρων. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος και τις τρεις φορές δεν έκανε αναφορά στο θέμα, κάτι που – προφανώς – «ξένισε» την Αθήνα.

Από την άλλη, στα θετικά της επίσκεψης καταγράφεται και η συμφωνία Αθήνας – Κιέβου για συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου, με τον Κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι «θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω συμπράξεων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όσο και στα πεδία της ψηφιοποίησης, της υγείας, της προστασίας των πολιτιστικών μνημείων».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με Ζελένσκι: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τις υπογραφές στο Μαξίμου

Κακλαμάνης σε Ζελένσκι: Αν η διεθνής κοινότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε στην εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, ίσως η Ρωσία να μην είχε εισβάλει στην Ουκρανία

Χατζηδάκης: «Η επίσκεψη Ζελένσκι αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας»